球拍不放下 學業不鬆懈 王康怡 夢想網壇高材生

承母遺願 考DSE後續升學

上月底考畢中學文憑試（DSE）筆試，雖然仍需準備本周末的體育科實習試，但王康怡（Cody）已搬回體院宿舍，重投一周6天的訓練。打波和讀書，是這個18歲女生的全部，但如今不用中午由學校趕回體院練習，亦不用每晚補習，終於有點私人時間。

升中四時，她由拔萃女書院轉到林大輝中學，訓練由半職轉全職，出國比賽愈見頻繁。談到學業，內斂的Cody笑得有點尷尬，坦言沒有把握；那索性不再兩邊走，文憑試後當全職運動員吧？不料她十分堅決：「無論如何，我一定會讀大學。」沉默半响，她紅了眼眶補充道：「因為應承過媽咪，不會放棄讀書。」媽媽3年前因病辭世，Cody銘記承諾，為怕考不到本地學府，正考慮負笈美國，獲爸爸無條件支持。

慈父見證愛女澳網創歷史

失去的意義或是學懂珍惜，爸爸是王氏兄妹的網球啟蒙，雖然父女不再落場切磋，但小妮子心知父親付出。今年初的澳洲公開賽，王爸爸入場見證愛女首闖青年組8強，成為港隊第一人。Cody笑說，從前比賽總抗拒爸爸到場：「可能自己大個了，他工作很忙，難得有空來看。」近月球賽停擺，訓練暫停兩個月，換來難得的宅家時光，被問到會否「餓波」，她直率道：「才不會，很開心可以放鬆，有機會hea吓。」

疫情打亂部署 冀空窗期改善體能

Cody的青年組生涯進入倒數，加上去年美國公開賽青年組女雙4強止步，與獎項擦身而過，原打算今年衝鋒陷陣，劍指大滿貫獎項，兼進軍世界青年排名前10。疫情打亂計劃，她知悉溫網取消時心中一沉，唯有寄望延至9月的法網順利舉行，自己把握比賽「空窗期」解決體能弱點，又約定去年美網的雙打拍檔，今屆再攜手爭標。

屬EFG HKTA Tour Team成員的Cody，在大滿貫青年賽接連刷新港隊佳績，去年越級挑戰ITF巡迴賽，收穫首項職業錦標，恰似為邁向成年世界注下信心。不過，今年3月才滿18歲，她面對成長苦惱猶在：「打波時很想大個、成熟點，但生活中一點也不想。」眼看朋友投入放暑假，小女生偶感失落，甚至笑言「有時好憎網球」。

然而四出比賽見識，與各國球手結為好友，都是網球帶給Cody與同輩不同的得着；再念及來自天上的期盼，她還是咬緊牙關：「自己選了這條路，就不想令媽咪失望。」說罷，她再點一點頭，似是提醒自己堅持的原因。

文、圖：黃頴恩（部分相片由受訪者提供）