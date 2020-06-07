眾將熱身穿反歧視上衣 哥列斯卡傳射成功臣 拜仁4:2挫利華11連捷

利華古遜此前兩次對賽均挫拜仁，包括首循環作客贏2：1，但新星夏維斯賽前肌肉受傷缺陣。拜仁有中場堤亞高艾簡達拿傷癒列後備，門將烏里治則穿上寫有「停止種族歧視」的上衣熱身，支援美國近日的反歧視行動。

羅拔仔梅拿下仗鬥慕軍停賽

利華古遜在9分鐘把握一次界外球攻勢，由取代夏維斯的艾拿利奧突破越位射破紐亞，取得領先，但防守一直鬆散。拜仁在28分鐘由哥列斯卡中圈逼搶後，放直線予京士利高文，回敬單刀扳平。哥列斯卡及基拿比更在完半場前接連反擊建功，加上利雲度夫斯基換邊後頂入頭槌，即使利華有17歲小將科利安維斯建功，成為德甲歷來最年輕入球者，但拜仁仍贏4：2。

有報道指拜仁或留待下季出手，招攬利華古遜攻擊手夏維斯。儘管夏維斯今場缺陣，此前6次對拜仁亦未曾建功，但拜仁教練費歷克仍盛讚這名新晉國腳：「他的走位，以至對射門的強烈觸覺。噢，我想沒有多少教練會拒絕他來投。」另外，今季上陣時間減少的拜仁防守中場查維馬天尼斯，向《馬卡報》暗示可能離隊，而下季約滿的還有後衛阿拉巴，但拜仁據報無意在今夏放走這名奧地利國腳。

萊比錫遭榜尾逼和仍守第3

另外，RB萊比錫昨有勢將轉會車路士的迪姆華拿，助攻柏德列舒希克領先半場，但守將烏柏美卡奴兩黃一紅被逐，遭榜尾柏達邦逼和1：1。萊比錫仍鞏固第3位置，除了第5的利華古遜慘敗一場，第4名的慕遜加柏昨晨亦被弗賴堡前鋒尼斯彼德臣後備破門，以0：1敗走。射手柏利亞更在下半場被逐，下場作客拜仁時停賽。