一代中鋒謝幕 18年完美走過 陳肇麒告別職業生涯

過去一年，陳肇麒多次在網上發文想當年，球迷早已猜測這名一代中鋒或即將掛靴，結果疫情令港超停擺，他所屬的球會香港飛馬棄戰復賽，陳七就這樣提早收咧。陳肇麒承認已完成職業球員生涯最後一季，並在8個月前轉戰場外，在球會老闆羅傑承轄下的卡拉OK及餐廳任職營運經理，負責預約及推廣。縱受疫情影響，但無損陳七對新工作的興趣：「自己對教練工作興趣不大，我本身是鍾意玩的人，以前很多報道說我經常去蒲，身邊不少朋友都喜歡唱K，所以我對這界別不陌生。」

疫情致提早完季 轉任卡拉OK及餐廳營運經理

雖早已工作、球場兩邊走，但陳七承認季前未有此決定：「要停不是容易決定，但身為運動員，無辦法不去想這一天，加上年紀漸大，準備新季要很辛苦地重拾狀態。當球季停頓數月，同時我在另一方面發展，我覺得是時候（退役）。」最後一季無疾而終，但陳七沒有遺憾：「這18年在球圈已經好完美，稱讚還是謾罵，高高低低都遇過，無枉過。」

昔日在南華贏盡錦標，陳七指早於2017年由南華轉投香港飛馬，踢波心態已改變：「來到飛馬，開始改為幫助後輩成長，而且年紀大體能速度不再，以前踢完比賽，玩一晚翌早再練波都得，但現在踢完一場，可能要唞兩日。」他亦自嘲香港足球員不易做：「可能好多人會話，跟我同年的C朗拿度至今仍然很fit，但對方有什麼配套？他練真草場，我練仿真草場。在香港做職業球員，難度很高。」

一個時代的終結 盼成一個時代的開始

陳七過去花邊新聞多，一度令他被南華棄用，但在港足，他長期擔任正選中鋒，代表作是勇奪2009年東亞運金牌，至今攻入37球，仍是港足歷來入球最多的球員，雖然當中18球是從關島隊取得，被球迷戲稱「關島屠夫」，但他拋離次席的名宿歐偉倫11球，難怪也牙擦地稱要破紀錄「可能要100年後」，並指這反映華人前鋒的困局：「現在10隊港超主力前鋒大多是外援，加上眾多入籍兵，本地球員冒起已不易，更何况前鋒？」

兩大港足名將陳肇麒及陳偉豪相繼淡出，似是香港足球一個時代的終結，但陳七希望這是一個時代的開始：「下季可能以球迷身分在球場出現，終於可以做鬧球員的人。我要向球圈每個認識的人說多謝，就算是罵我的球迷、替我改名陳韋拿的，都是因為記得我。身為球員或公眾人物，總想有人記得你。」

文：余瑋

圖：黃志東