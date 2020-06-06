陳偉豪伙球迷遞聯署 促足總改革增透明度

帳委會擬傳召高薪總監 下周離職避席

昨有旁聽聆訊的陳偉豪稱，他雖已是「前港超球員」，但仍然是行內人，認為足總近期被披露的管治問題，其實早已存在，只是現在才被放大，「近期也見球圈高層溝通混亂，我覺得可趁今次機會，日後加強溝通及透明度，很多疑慮源於對足總不了解，足總明顯需要解釋交代。」

至於昨日聆訊，帳委會委員陳淑莊批評，足總取得政府撥款近九成均用作支薪，反觀一個青訓計劃開支僅68.3萬元，薪金佔開支比例「高得誇張」，並要求年薪逾百萬的機構管治總監胡子慶，出席下次聆訊。不過，足總回覆查詢時確認，胡子慶現開始離職前休假，將於下周中離開足總。而多名委員亦批評足總提交的議程文件仍有錯漏，石禮謙更稱足總將問題「簡單複雜化」，下周一早上續訊。

貝鈞奇稱已盡力改善 欣賞偉豪參選立會

足總主席貝鈞奇表示，香港足總已有106年歷史，認為審計報告的批評，像「幫一輛老爺車驗身」，「我們不是好的醫生，但當發現有毛病時，已盡力查找不足。」對於陳偉豪傳參選立法會體藝、文化及出版界別，貝鈞奇讚對方參選有勇氣。