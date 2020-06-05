葡超黑馬復賽首戰贏波 青春班再創奇蹟 少帥蘇沙劍指歐戰

法馬利卡奧昨面對有前皇家馬德里後衛比比助陣的榜首之師波圖，於48分鐘憑一次前場壓迫，由前鋒法比奧馬田斯搶截對手皮球後射空門先開紀錄，雖於74分鐘被客軍由捷西斯哥朗拿近門扳平，但這支升班馬於78分鐘藉一次反擊由中場樸迪的遠射奠勝，以2：1爆冷擊退波圖，賽後25戰得40分，未計今晨賽果下，落後士砵亭2分排第5，與歐洲賽席位僅一位之遙。

25年來再次參戰葡萄牙頂級聯賽的法馬利卡奧，主場僅容納5300個座位，多年來一直在低組別打滾，至上季有以色列富豪伊丹奧佛入主後才崛起，並於葡甲取得亞軍升班。今季初前8輪取7勝1和佳績曾高踞榜首數周，被稱為「葡超李斯特城」。

以色列富豪入主 馬體會狼隊借將添實力

這支平均年齡不足24歲的年輕隊伍，去夏及今年1月兩個轉會窗均零支出，全部新加盟球員均為免費或借用形式簽入，由於該隊班主同為馬德里體育會股東，加上新帥祖奧柏度蘇沙過往在英格蘭建立的人脈，球隊成功在馬體會及狼隊等免費引入多名球員，包括簽入自由身的古斯達禾阿辛卡奧，借用尼侯恩佩雷斯、舒希亞柏卡斯及洛迪歷米蘭達等，令陣容實力大大提升。

蘇沙英球壇征戰多年 曾任馬高施華副手

此外，去夏來投的主帥祖奧柏度蘇沙功不可沒，這名48歲葡萄牙籍教頭，雖然首次擔任主帥，但過往曾在葡萄牙名帥馬高施華身邊擔任長達7年的副手，在愛華頓、屈福特及侯城等隊當助教，擁有豐富大戰經驗，而球隊在其麾下無論反擊及前場壓迫均獲外界讚賞。在餘下9輪賽事下，他能否領軍奪得歐洲賽席位，將是該隊能否延續神奇之旅的關鍵。