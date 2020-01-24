復賽倒數兩周 英超今議細節 中立場換人VAR問題待定 各隊獲准先友賽

繼分組訓練及隊內練習賽後，多間英國傳媒報道，英超賽會已獲准讓20間英超球會，在本月17日復賽前安排友賽，球會已接受賽會提出的友賽防疫指引，包括只限在自家主場或訓練場舉行、事前需作風險評估、比賽兩隊前往場地的交通時間。指引亦訂明，出發車程不能超過90分鐘，球員亦要自行駕車抵埗，並指定教練或職員充當友賽球證，以及參賽球員須通過新冠病毒檢測。

賽會津貼職球員家屬檢測病毒

據報部分英超球隊，已聯絡鄰近的英冠球隊「拍跳」。由於地理關係，紐卡素及諾域治等基地較偏遠的球隊，將可獲放寬限制。而利物浦、修咸頓及錫菲聯等隊，近日已先後舉行隊內11人對抗賽。此外，據報英超已通知英超各隊，可津貼職球員的家屬接受病毒檢測，但英冠等以下級別的球員家屬，暫未獲此安排。

早前有指，英國警方為免利物浦球迷聚集場外慶祝，要求紅軍多場主場賽事移師中立場，領隊高普近日受訪時安撫球迷，揚言今次不會是最後一次慶祝：「我們當然會再向球迷發出忠告，大家都是成年人，要遵守規則，畢竟今次不會是我們最後一次慶祝。如果條件允許，我們將有一天會舉行勝利巡遊。」

高普稱文尼軒達臣因疫情得益

高普又稱，疫情正好令征戰頻頻的麾下，如隊長佐敦軒達臣及沙迪奧文尼等，得到難得的休息，認為從這角度而言對球隊是好事。利物浦復賽首戰將演默西賽德郡打吡，對手愛華頓昨證實中堅耶利文拿在上周操練受傷，需休戰數周，勢錯過打吡戰。