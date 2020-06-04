大坂批美球手搶掠論 網上連環發文促名人反歧視

暗批伊斯拿只提搶掠破壞

美籍首席男單球手伊斯拿前日發文，稱示威者焚毀有205年歷史的華盛頓聖約翰教堂，行為可悲，又分享一個德州示威片段稱：「拘捕這裏所有人，才值得去歡呼。」即使他補充認同和平示威，但惹來大量批評。在美國長大，父母分別是海地及日本人的大坂直美，不點名地稱：「有人提及搶掠與破壞，但沒提及事情發生的原因，沒提及那位手無寸鐵的黑人死者。」她日前上載一些在示威區的照片，及轉發有人用網球拍打走催淚彈的影片。

多個體壇名人及組織亦表達對事件的關注，分別上載全黑圖片，呼籲建構種族平等社會，包括瑞士天王費達拿。另一黑人新星嘉奧芙在前輩的帖文下，留言提供聯署、捐款等途徑，大坂亦有轉發，又稱僅分享一個黑色正方形，如同是「捐助麵包皮」。美國奧委會指將為美國奧運隊舉辦論壇，討論如何協助推動社會改革。國際奧委會早前修改條例，禁止在比賽作政治表態，但昨表示尊重運動員表達意見，支持他們行使這項個人權利。

CBA外援持械被捕獲釋

另外，CBA山東王者的美籍外援赫臣，日前在美國的示威中被指持械被捕，其後獲釋。