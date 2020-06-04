陳偉豪擬參選立會 或戰體藝界功能組別 「如撼中日韓」

非政黨協助 料數天後情况明朗

陳偉豪今季效力港超球會香港飛馬，擔任球員兼助教，下季很大機會退任助教。港超受疫情影響，最快8至9月才重開，飛馬已宣布棄戰復賽，但陳偉豪場外亦有工作，包括客串足球評述員，並將於今夏出書。

他承認正在了解參選立法會的事宜，有此想法是源於朋友的提議，加上自己亦不抗拒，希望以職業足球員身分，為各體育總會爭取更多資源。不過，他指參選角色被動，一切仍需待各界安排，又稱相信數天後情况會較明朗，同時強調並無安排尋求政黨協助。

立法會帳目委員會明早再次公開聆訊足總的審計報告問題，陳偉豪在會前將聯同球迷組織「撐場大聯盟」，向帳委會遞交公眾聯署，並會旁聽聆訊。

這名港足前隊長向來敢言，去年中曾參與反修例遊行，並在社交網站表態。體藝及文化界別的現任議員馬逢國上屆連任，下月將65歲的他早前接受電視節目訪問，自認對體育並不熟悉，引起業界嘩然。而港協暨奧委會副會長霍啟剛有傳欲競逐，其父霍震霆曾在此界別連續4屆當選。

曾領港足出戰多項大賽的陳偉豪，談及當選機會時稱：「代表港隊這麼久，難踢的賽事都要踢，今仗像是對中、日、韓等亞洲勁旅的硬仗。」

上屆落選者周博賢:非無得鬥

此功能界別今屆選民總數為4163人，上升42.6%。上屆參選此界別的音樂創作人周博賢，接受本報查詢時透露，當年他參選需獲該組別選民約十分之一提名，難度不大，因業界樂意看到競爭：「雖然功能界別有很多鐵票，但今年新增選民多，或不是完全無得鬥。」

他透露以自己所知，今屆文化界暫未有人有意參選，若陳偉豪參選，相信有不少文化界人士都願意支持及協助，「始終過往未試過有非建制的體育人士參選，都是新嘗試」。