18歲獲普京親賀 俄冰美人蛻變回歸 安倍贈秋田犬 取名「勝利」帶來超級大滿貫

奧運頻道上月發起公投，薩娃在時尚偶像選舉大熱勝出，入圍者包括保特及網壇威廉絲姊妹。薩娃內外兼備，4歲習冰，青年階段嶄露頭角，2017/18年賽季踏入成年組鋒芒畢露，首戰歐洲賽及大獎賽總決賽，兩度擊敗師姐「月野兔」梅德韋杰娃封后，確立主力地位。

壓保特膺時尚偶像

緊接的平昌冬奧，俄羅斯隊因禁藥問題禁賽，運動員改以獨立名義出戰，17面獎牌中僅得兩金，寫下歷屆最差。當時15歲的薩娃以破世界紀錄得分奪金，偕亞軍梅德韋杰娃，捍衛國家隊顏面。她自此待遇斐然，獲日本首相安倍晉三相贈秋田犬，是繼普京「秋田犬外交」後，第二人獲贈此東瀛國寶，取名Masaru，即日文的「勝利」。

Masaru無負勝利之名，薩娃在去年世界賽封后，集齊青年及成年組六大錦標，以16歲成為冰壇最年輕超級大滿貫得主。到了年底的大獎賽總決賽，她失手包尾，隨即宣布暫別賽場，表示需時尋回比賽動力。今年2月，她赴瑞士參演冰上歌舞劇，計劃繼續隨團巡演，退役一說甚囂塵上。

去年包尾傳退役 上月返國家隊

不過，她上月再次入選國家隊名單，編舞師亦透露選好新曲目，復出可期。名宿Tatiana Tarasova澆冷水，指除非參賽年齡由15升至18歲，否則薩娃難與後輩競爭。小妮子上月18日迎來「成人禮」，獲普京親函道賀，勉勵她續爭佳績，然而亦收到另一「大禮」，生日當天獲官員接見及送花，該官員其後確診，引起恐慌，但他估計在會面後數天受感染。

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