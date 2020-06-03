30歲港壁一哥歐鎮銘掛拍 3個月內3亞運冠軍退役 港隊改朝換代

香港壁球一姐歐詠芝今年3月掛拍，另一女隊主力陳浩鈴前天亦退役，緊接是歐詠芝的胞弟歐鎮銘。世界排名仍高踞21位的他，昨日公布結束逾10年全職球手生涯：「家姐退役，令我思考是否想有其他嘗試。自己近年開始有不同的傷患，雖然現在不算很嚴重，但總不想到打不到時才離開。不知這會否是好的決定，但我覺得是時候了。」

上屆亞運奪金 創港隊多個第一次

歐鎮銘為港隊創下多個第一次，包括2015年亞洲賽男單爆冷封王，成為首名奪標的土炮男將，當年決賽打足170分鐘，創下世界壁壇最長紀錄。翌年，他在香港出征前遇車禍，因傷陷入低谷，但在2017年反彈，為港隊贏得首面團體世界賽男子銅牌，個人世界排名亦首次打入20位。

2018年，歐鎮銘在雅加達巨港亞運男單決賽，擊敗隊友李浩賢封王，成為港隊第一人，數天後再領軍奪得亞運男團銀牌，帶來香港傑出運動員「八傑」殊榮。自2008年起成為全職球員，他在PSA世巡賽出戰344次獲203勝，曾20次打入決賽及11次奪標。選擇在高峰退役，他感激身邊人多年支持，形容港隊生涯如奇蹟旅程，但透露未有下一步去向，會先完成香港教育大學碩士學位，再為未來籌謀，迎接更多新嘗試。

信後輩具實力可接棒

港隊在3個月內損失3名主力，全屬亞運冠軍級人馬，男隊將續由32歲的李浩賢，以及26歲的葉梓豐支撐大局，對於未來接班人，歐鎮銘稱：「隊友們都是有潛質與實力，才能獲選代表港隊，我對他們很有信心。近年教練團多元化，質素亦很好，相信下一代會有更好發展。」