沉澱數天發聲 普巴福仔反歧視 巴洛迪利反諷球迷 美韋達付弗洛伊德葬禮費用

曼聯中場普巴昨於網上發文稱：「為喬治（弗洛伊德）及每位在足球、工作、學校，每日受盡歧視的黑人感到難過。這需要在今日制止，不是等到明天，我們都不能容忍以種族原因施暴。」他與隊友拉舒福特都表示，過去數天要沉澱情緒，因為問題應被正視。布雷西亞前鋒巴洛迪利亦上載單膝下跪個人照，以示對黑人支持，又反諷多年來以猴子稱呼他的球迷：「我對猴子沒有任何反感，因為我肯定猴子比種族主義者聰明。」阿仙奴昨亦在社交網表態反對種族主義，更將頭像改成全黑色：「我們在過去、現在及將來，都與黑人球員站在一起。」

死者家人接受幫助獲68.5萬

在美國，前拳王美韋達的推廣人Leonard Ellerbe昨日向《ESPN》稱，43歲的美韋達不想跟公眾分享太多捐助細節：「他一定會為此對我生氣，但必須說，他確實會為葬禮付款。」他指弗洛伊德的家人已接受幫助，美媒《TMZ》則公開一張支票，稱是美韋達向一間殯儀館捐出8.85萬美元（約68.5萬港元），作為支付弗洛伊德在休斯敦的葬禮費用，以及與另外3個城市悼念活動的支出。NFL球隊巴爾的摩烏鴉的班主Steve Bisciotti，亦自掏腰包捐出100萬美元（約775萬港元），並由退役及現役球員決定捐予協助尋求社會公義的組織。

活士被網民批聲明軟弱無力

弗洛伊德的死近日引發連串示威，NBA球隊聖安東尼奧馬刺教練普波域治，再批評總統特朗普無意解決問題：「一切都只是有利他，而不是為大眾。當然問題也不止特朗普一人，制度需要改革，但很顯然他不是適合的領袖。」 洛杉磯湖人名宿「天勾」渣巴亦在報章撰文，認為示威是人民被排擠的後果。

高爾夫球名將活士就形容弗洛伊德的死，是「令人震驚的悲劇，超越執法者權限」。惟他避談種族問題，表示會尊重執法部門，被網民批評聲明軟弱無力。