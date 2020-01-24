空總3年接過百投訴 停會籍因解釋牽強 港協419萬元機票未招標

就4月底的審計報告揭示有關港協管治及財政問題，義務秘書長王敏超及行政總監鄭國鴻等續出席公開聆訊。港協在2016至2019年接獲107宗有關空總的投訴，鄭透露佔所有總會投訴的三分之一，主要關於遴選不公及行政失當。

空總投訴佔所有總會三分之一

翻查資料，當年有精英運動員向傳媒控訴，空總沒公布2017年全運的選拔詳情，鄭國鴻昨承認，遴選方面的投訴主要涉及此賽事，港協曾兩次會見空總委員，但對方的解釋非常牽強，成暫停空總會籍的主因。王敏超補充，該屆全運接受運動員以私人名義報名，最終私人報名的港將成績更佳，反映遴選欠公允。

鄭又指出港協沒調查權，無法取得總會文件，只能以會面聽取會方及投訴人陳辭。港協曾就全運事件撰寫總結紀錄，將按議員要求向帳委會提交。

此外，審計報告亦揭發兩次港隊代表團出賽的機票，涉及共419萬港元未有招標。據港協指引，超過130萬元的採購必須公開招標。相關機票因「贊助協議」獲豁免，但審計署認為該協議只提供折扣，港協仍應招標。鄭解釋是在選定合適航空公司後，再商討成為合作伙伴，以獲額外機票折扣。林卓廷質疑是以贊助為名，為繞過招標自圓其說，憂慮增貪污風險。

鄭又解釋選擇航空公司時，考慮有否直航、大型行李收費等一籃子因素，而部分比賽城市偏遠，僅個別公司提供航班，亦有運動員因受傷等，需臨時買機票返港。審計署長朱乃璋同意部分情况特殊，但指出需獲相應批准才可豁免招標。議員梁繼昌建議由旅行代理商處理，代為比較報價。

石禮謙促港協用公帑須嚴守指引

至於港協曾向審計署承諾，就體育總會獲發還的開支設上限，鄭表示已責成同事跟進；帳委會主席石禮廉一再提醒，港協使用公帑須需嚴守指引。

（港協消息）