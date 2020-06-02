米高佐敦促修例杜絕種族歧視 白人主導項目僅少數表態 咸美頓斥同行噤若寒蟬

美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）上周一於明尼阿波利斯，懷疑被白人警員膝跪壓頸致死，引發大規模反警暴示威。多名籃球、美式足球職業球員，甚至是NBA達拉斯獨行俠班主古班，亦有現身連日來的抗議活動。已故名宿高比拜仁的遺孀雲妮莎，則上載丈夫生前一張照片，稱「要成為我們改變後樂見的榜樣」。

夏洛特黃蜂班主米高佐敦則透過名下品牌發聲明，稱為事件感到傷心及憤怒，聲言受夠：「凝聚的聲音和力量不會被分化，我們應互相聆聽，而不是看到麻木不仁的事就轉身離去。我們應繼續和平表達問責的聲音，向領袖施壓修改法例，不然我們會以投票改革制度。」部分網民批評案發至今已一周，波神的回應是來得緩慢的公關行為。

NFL單膝下跪球員眾籌援被捕者

美國多處示威亦釀成警民衝突。數年前單膝下跪，抗議種族歧視問題被解僱的自由身美式足球員卡佩尼克，便在網上發起眾籌，為各地最少有1700名被捕人士提供法律援助。NBA邁阿密熱火老將哈斯林，則在當地警方一個記者會中呼籲和平示威，稱其任職警察的家人亦盡忠職守，自己對現時局勢感到沮喪。

美體壇兩大賽會未有回應

除了NBA及國家美式足球聯盟（NFL），白人佔從業員最多的國家冰球聯盟（NHL）、美國職棒大聯盟（MLB）亦呼籲建構種族平等社會，但北美房車賽（NASCAR）及美國職業高爾夫球協會（USPGA）則未有回應相關事件。歐亞體壇亦只有少部分運動員聲援示威，F1世界冠軍咸美頓便在網上撰文痛斥：「我看到哪些人一直在不公義中保持沉默，有些是這個界別中最有名的。這不是只在美國，英國、西班牙、意大利以至全球，少數族裔的獲得的待遇都應該改變。」法拉利車手陸奇尼、麥拿侖雙星辛尼斯及諾利斯等其後亦發文呼籲社會作出改變。

（體壇消息）