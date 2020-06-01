拜仁炒杜軍 將帥齊破紀錄 羅拔仔破18軍大門外援首人 費歷克超越哥迪奧拿

拜仁慕尼黑開賽15分鐘，便藉敵衛真卡佐真遜擺烏龍，揭開大勝序幕。班捷文柏華特在29分鐘為拜仁頂成2：0，羅拔利雲度夫斯基則在43和50分鐘，接應湯馬士梅拿和基拿比助攻得手，加上19歲加拿大隊新星艾方素戴維斯在52分鐘埋齋，助拜仁以5球淨勝復賽後首敗的尾三球隊杜塞爾多夫。四連捷的拜仁29戰得67分，拋離多蒙特等各隊，蟬聯冠軍再跨前一步。

四連捷傲視德甲群雄

德甲重開後獨取4球的「羅拔仔」，迄今以29球領前德甲射手榜，在意甲復賽前，亦以2球優勢領先拉素射手恩莫比尼，傲視歐洲群雄。職業生涯六碰杜軍首次建功，也令這名曾效多蒙特的波蘭隊射手，成為首名攻破目前聯賽18路雄師的外援。教練費歷克則趕過前帥哥迪奧拿，成為球隊自1965年重返德甲以後，各項賽事25次督師錄得22勝的教練。費歷克說：「我對統計和紀錄不感興趣，重要的是得到一個成功的球季。在拜仁，你總被期望獲勝。經歷挫多蒙特後，己隊表現沒走樣，我非常高興。球隊踢來富侵略性，對手毫無機會。由於球迷已無法來看台，所以球隊成員不斷互相鼓勵。」

靴南迪斯復任正選後再傷出

55歲的費歷克在去年11月取代前帥尼高高華，而目前3場不勝賽事，全為德甲比賽，分別不敵利華古遜與慕遜加柏，以及打和RB萊比錫。拜仁另一驕人紀錄是在今季德甲已入86球，改寫了1973/74年球季同期的84球舊績。然而因足踝受創曾長唞的後衛盧卡斯靴南迪斯，此役雖復任正選，卻因觸傷內收肌，在下半場被迫退下火線。而史浩克04前晚主場以0：1負尾二雲達不來梅後，吞下復賽四連敗外，更共失10球只入1球。