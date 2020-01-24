體壇反警暴 NBA球星上街抗議 NFL網球足球界齊表態 不滿聲遍地開花

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd），上周一疑被白人警員用膝跪壓頸後不治，引發美國數十個城市爆發示威浪潮。警暴及種族主義觸發美國各地民眾不滿，紛紛走上街頭抗議，部分NBA球員亦參與其中，包括塞爾特人球星謝倫布朗、76人的托拜斯夏里斯、紐約人的丹尼斯史密夫，以及印第安那溜馬的保格當。

謝倫布朗駕車15小時參與示威

去年代表美國男籃出戰世界盃的謝倫布朗，從波士頓駕車15小時，前往有示威活動的阿特蘭大。他與保格當同行，在社交網Instagram上載了自己示威的裝束，顯示穿上黑衣黑褲的他，拿起「我無法呼吸」的示威牌。

湖人勇士發聲明 向種族主義警暴說不

示威過後，他稱：「公眾人物及NBA球員的身分，不會令我噤聲。我是一個黑人、社區的一分子，也是只有23歲的年輕人，但希望聲音被聽到，希望不平則鳴。」湖人及勇士昨日亦發聲明，向種族主義和警暴說不，塞爾特人及76人則分享謝倫布朗和夏里斯的示威片段表態。籃球壇以外，美式足球聯盟（NFL）總裁古德爾發表聲明，為遇害的弗洛伊德感難過，表明與示威者同行。法國隊超新星麥巴比亦在社交網留言「Justice For George」，為弗洛伊德抱不平，史浩克04的美國國腳韋斯頓麥堅尼，更在前晚的德甲比賽上，戴上該字句的臂章表態。

兩大體育品牌罕有連線 籲外界正視問題

事件亦將兩大體育品牌連成一線，「一剔牌」昨日先在社交網站上載短片，寫道：「勿假裝這不是美國的問題，勿對種族歧視視而不見，不要再沉默，讓我們一同改變。」除了日籍網球女將大坂直美分享短片，競爭對手「三間牌」亦在社交網轉載，表示團結才能向前、才能一起改變。