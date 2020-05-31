費達拿首登福布斯體壇吸金王 網壇第一人 疫市賺8.2億勝C朗

美斯按年跌18%

38歲的費達拿去年僅以9340萬美元排第5，但他其後贊助合約有增無減，今季以1.06億美元（約8.2億港元）居首，較次名的C朗多130萬美元（約1000萬港元），二人與美斯年度收入均逾1億美元，尼馬列第4，其他均是美籍運動員，包括NBA三大球星勒邦占士、史堤芬居里、杜蘭特；英國則有拳手泰臣菲里、世界一級方程式（F1）總冠軍咸美頓，以及高球一哥麥伊萊打入前15；最賺錢的女將為日籍網球手大坂直美，排名第29位。而她同時是排名最高的亞洲人，力壓第40位的網壇男將同胞錦織圭。

福布斯統計去年6月1日起的1年收入，會估算減薪等因素，因此亦反映新冠病毒肺炎疫情的影響。今季排行榜百人共賺得36億美元（約279億港元），較去年少9%，C朗及美斯收入較去年下跌4%及18%。

《福布斯》指出，只有一貫下半年開季的NFL倖免於難，原定3月開季的MLB由上年的15人，跌到今年只得1人入圍。報告續指，現時重開的主流比賽，只有德甲及北美房車賽（NASCAR），料疫情影響續在明年統計中反映。