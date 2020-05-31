乒乓仁醫 四拍溫舊夢 捨港青戰衣換白袍 嘗新興運動重燃鬥魂

去年港運會乒乓男團初賽，任職廣華醫院內科醫生的Victor為一名昏厥球手急救，事後獲封「乒乓仁醫」，其實他近年轉攻四拍，為這項結合4項拍類運動的新興玩意着迷。近期面對疫情，他因風濕專科工作暫未加入「dirty team」，但日常工作外要「補位」，工作量大增，加上防疫所需，近年轉攻四拍的他亦停練數月。直至近日疫情放緩，康文署球場重開翌日，他馬上相約四拍同好商討復操。

曾入選港青 03沙士立志從醫

不滅的體育魂，源自8歲起受爸爸感染學乒乓，其後他入選港青，每周練足6日，為港出賽就是最大夢想。2003年沙士襲港，當年就讀中四的他，難忘醫護情操，決心入讀醫科：「從新聞得知有醫生自願到隔離病房，甚至殉職，非常無私偉大。」翌年完成會考後，有教練建議他轉打全職，但行醫念頭已萌芽，加上當年港隊國援居多，他自覺難以競爭，家人亦為運動員前程憂心，最終放下球拍，入讀中大醫學院。

從醫8年遇上新冠病毒，初期只見確診數字上升，傳染性和死亡率未明，他直言沙士陰影猶在。抗疫數月見成效，醫護贏得市民尊重，Victor在疫情期間換了身分為港作戰，不同的是如今不求名聲：「這段時間最深刻是團隊齊心，謹慎行事全為互相保障。疫情來臨，救急扶危就是醫生天職。」

疫情再臨 無緣四拍世界賽

港運會事件，是運動員和醫護身分首次交集，令他感受甚深。他曾有兩年因工作放棄打波，後來技癢重拾球拍，但難以趕上後輩，直至前年一試愛上四拍，重燃運動員夢，力爭躋身國際賽的最高組別。

相較兒時埋首苦練乒乓，他如今視運動為工作外的平衡，但要兼顧亦非易事。疫情打亂體壇部署，他原計劃8月出戰的四拍世界賽亦延期，但工作上需提早9個月安排假期，或令他無緣出戰。

記者：黃頴恩