夏維斯贏在起跑線 祖父球會育成新星 為利華奠勝添德甲紀錄

夏維斯父母分別是警察及律師，很典型的德國中產家庭結構，不過他的祖父，是德國業餘球會Mariadorf的球會主席。很自然地，夏維斯4歲便加入球會，開始系統訓練。「別人都說我的潛質優厚，但其實也經過10至12年苦功，才可在德甲等主流聯賽立足」，他上月在德甲官方訪問這樣說。

小康家庭成長 4歲起系統訓練

在夏維斯9歲那年，待在鄉村球會已不足以他繼續成長，他於是加盟當時仍征戰德乙的愛隊亞琛，兩年後轉投利華古遜。「14、15歲要重新適應對腳長咗」，夏維斯雖然這樣說，但這不是最大難題，反而是在升上一隊之後，他如香港一些青年球員一樣，要在球場及學校兩邊走：「記得有次德國盃踢足120分鐘再射12碼，星期二夜波，作客的。星期三考試，但我很夜才回家，至於考成點……唔好提。」

夏維斯高中畢業後，近年站穩利華古遜正選，甚至20歲已是球隊隊長。德甲重開後，他取代受傷的禾蘭，連場擔任正前鋒，在昨晨對弗賴堡一戰，他在55分鐘接應里安拜尼的直傳，窄角度射破弗賴堡門將舒禾路的大細龍門，最終助利華古遜重返聯賽第3位。他亦在近4場入5球，以第35球打破名宿菲沙的21歲以下德甲球員入球紀錄。雖然這名新晉國腳末段離場，但法夫利指他傷勢輕微。

紐布爾近5仗首正選 史浩克仍吞敗

至於昨晚上演的多場賽事，史浩克04在門將紐布爾近5場首次正選下，仍未能阻止雲達不來梅中場比頓確特33分鐘射入世界波，最終以0：1飲恨，聯賽11場不勝，續落後第6的禾夫斯堡5分。禾夫斯堡亦意外地敗予法蘭克福，遭賀芬咸追至同分。哈化柏林則以2：0挫奧格斯堡，新帥拉巴迪亞保持3勝1和不敗。