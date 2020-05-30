伍健否認外泄足總招聘文件 嘆「做好事招風雨」

稱獲貝鈞奇授權翻查

伍健表示，作為新五年策略計劃撰寫人，相信他是唯一獲授權查閱相關合約文件的人。他透露，去年底曾跟貝鈞奇、足總董事局特別顧問羅傑承及組織發展委員會（ODC）主席程明裕，開設WhatsApp群組討論，他昨日公開4張截圖，證實貝鈞奇有建議ODC主席，委派伍健審視足總員工合約，伍健才發現菁英教練李本思的履歷問題，再建議董事局及ODC檢視，貝鈞奇在群組回覆「收到資料」。伍健昨稱，貝鈞奇在今年1月董事會否認曾授權：「可能主席事忙忘記了，幸好還有文字紀錄。」他又稱，文件後來轉交ODC跟進，至少有20份副本，不清楚為何外泄，並稱貝鈞奇去年中任足總主席後，他與羅傑承為對方尋求問題對策，但合作模式最終「行唔通」，貝鈞奇去年底更通知他們不用再開會。

大埔落實棄戰港超亞協盃賽事

另外，港超球會和富大埔昨落實，經近一個月協商，贊助商無法在短期內將資金送達，已通知足總退出今季港超復賽，同時棄戰亞協盃。這支上季港超冠軍強調，將盡力為職球員向贊助商追討欠薪，並助他們向勞工處求助，亦已借貸解決部分欠薪。已請辭的大埔總監兼主教練馮凱文重申，向贊助商請辭是盼減輕球隊負擔，讓更多球員留隊。大埔棄戰亞協盃分組賽，或被亞洲足協罰款5萬美元（約38.8萬港元）。