出書剖白內心世界 網上直播講「波經」

非自傳 冀分享不為人知想法

港超停賽多時，飛馬亦落實棄戰復賽，陳偉豪除了球圈外的工作，因近期歐洲各大聯賽陸續復賽，亦已重返電視台擔任評述員。另一籌備中的新嘗試，就是踩入文化界。他透露，將在新書分享20年球員生涯，以及對香港足球的看法，但強調這並非自傳，當中會有不少個人思想：「其實出書構思了很久，但正式動筆是在3月，由我口述，找人筆錄，書名還未定。以前訪問做得多，反而很少提及一些個人想法，想趁未淡出球圈前出書，亦想藉新書給認識我很耐、以為很了解我的人，看到一些我不為人知的想法，始終內容太正面會不真實。」豪哥補充，新書進度已達90%，原定在書展推出，但未知疫情下能否如常舉行，或改為跟球迷聚會形式發布。

牽頭指導學童球技 推廣香港足球

豪哥兩年前起開辦「足球小將」校園推廣計劃，安排港超球員指導學童球技：「一個人可教多少個？為何不以自己脈絡，找10個球員就可教200個學生，成效大得多。常說香港足球愈來愈少人看，但睇波會有情意結，不是長大後才推廣，是從小培養成娛樂，而非單靠派票。」