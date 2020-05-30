三度「失業」轉危為安 陳偉豪疫市尋機遇

2020年，是陳偉豪出道第21年，現時38歲的他在南華及夢想FC，同樣經歷過球會退出港超自降甲組，今季來到香港飛馬，會方又因疫情棄戰復賽，提早收咧。回望職業生涯，他也不禁自嘲一番：「去到邊、執到邊，當南華退出港超時，我以為自己再無機會，但之後夢想出現，夢想退出時又有飛馬。有時諸事不順，總會衍生另一條出路，所以我正期待接着要走的路。」

2015年世界盃外圍賽「中港大戰」首回合，擔任港足隊長的陳偉豪上陣僅4分鐘已傷出，在南華贏得4次頂級聯賽冠軍，但又從未擁有香港足球先生的名銜。球場以外，豪哥曾在樂視體育香港任客席評述員，但開台不足兩年已告一段落。打滾香港球壇逾廿載，豪哥早已見慣風浪，明白需要妥協：「在本地球圈這麼久，明白很多事不是自己能控制。球會老闆隨時退出、球員隨時受傷，很多事瞬間就失去，你就是要在這個不穩行業內妥協，所以我選擇不抱怨。」

港超僅6隊復賽 批足總應變慢缺諮詢

過去一個月，香港足總連番被批管治不力，連不愛抱怨的陳偉豪也有話兒。港超10隊現時有4隊棄戰復賽，豪哥歸咎足總應變慢：「足總很多時是做了決定才問球會意見，事前沒有諮詢，班主們自然不願妥協。若當初有多點交流，足總人性化一點，避免球會無了期地等消息，復賽或不會造成如今局面。」

疫情影響之下，港超最快在8月復賽，今季在飛馬兼任助教的陳偉豪，視停賽日子為改變後輩心態的契機：「近年有不少青年球員，覺得年輕就有機會，犯錯不要緊，很多事都當作理所當然。當南華都會降班，我不覺得有哪間本地球會是穩陣。內地資金加入香港足球，可改善球員待遇，但是否可維持長時間？疫情正可讓大家醒一醒。」他提點年輕人要時刻裝備自己，訓練時應改善態度，提高競爭力，當累積了足夠能力，自然不愁生計。

自比「文物」冀老將獲「保育」

過去兩個月未有比賽期間，陳偉豪仍有估值及地產的工作。縱使此刻仍未關上續當球員的大門，但他已自稱為「前球員」：「始終都差不多要退下來，疫情反而替我早點選擇一條新的道路。」掛靴後轉型做教練例子比比皆是，但豪哥斷言拒任球隊主帥：「香港足球從來不予人安穩感覺，這亦是前進不到的原因。像我一樣踢了超過20年的，現在又有多少個？最近向朋友比喻，我就像是文物，拆一個就少一個，如何『保育』亦很重要。」

文：余瑋

圖：曾憲宗