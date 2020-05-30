體壇快訊：全北征光州爭勝保優勢

奧甲一哥違規復操失榜首

奧地利甲組聯賽原定在下周二復賽，停賽前排榜首的寧斯卻因早前違規復操，被賽會扣6分及罰款7.5萬歐元（約64.1萬港元），將一哥之位讓予原本在爭標組季後賽落後3分的薩爾斯堡；球隊有14天時間上訴。

英女足聘菲臘仔接班人

英格蘭足球總會在上月底公布，43歲女子國家隊主帥菲臘尼維利明夏約滿離任。該會昨日在官方網站刊出招聘廣告，尋覓「菲臘仔」接班人，以準備延至2022年的女子歐洲國家盃，以及2023年女子世界盃。

高球歐巡賽7月英國重開

高爾夫球歐巡賽將於7月復賽，由6項英球壇大戰揭開序幕。英國大師賽將於7月22日打頭陣，世界一哥麥伊萊料會參賽；緊接在伯明翰上演英格蘭公開賽，至8月底完成6站賽事。賽會主席提議球手佩戴無線收音設備，為閉門作賽時直播增加吸引力。

威廉士贊助商中止合約

英國老牌車隊威廉士陷入財困，昨日再宣布與合約期至2023年的冠名贊助商，即時中止合約。車隊同日傳出有意出售股份續命，並指有部分機構已表達投資意向，早前亦已傳出抵押珍藏戰車，望換取資金捱過疫情。