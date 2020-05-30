英意復賽有期 四大聯賽回歸 英超一周踢足7天 紅軍最快6．20封王

自李斯特城於3月9日主場大勝阿士東維拉後，英超便因疫情停擺。賽會行政總裁馬斯達斯前晚證實，聯賽將在6月17日重啟，令熱刺前鋒哈利卡尼及名宿連尼加雀躍不已，齊稱：「足球不久便回歸！」惟馬斯達斯未正式落實復賽日期。他說：「直至符合所有安全要求時，我們才能確定賽期，因為優先考慮的是所有人的健康和福祉。」

英國傳媒報道，92場比賽中，將有29場免費電視直播，馬斯達斯指出：「確保盡量多的人能在家中觀看比賽是重要的。」英媒又披露英超各日時間表，一周7日都有比賽，周中5天全是夜波，周六及周日有中午、下午和晚上共4個開賽時間。如無意外，英超會在7月26日煞科，其間安排足總盃8強在6月27和28日，7月18和19日上演4強，決賽日期是8月1日。

部分賽事或移師中立場

英超復賽當日將上演兩場補賽，由次席的曼城迎戰阿仙奴，以及錫菲聯對客軍維拉，3天後開始第30周比賽，榜首利物浦或作客鄰會愛華頓，若落後25分的曼城負「兵工廠」，而「拖肥」又敗陣，紅軍便可首奪英超冠軍。

然而，為提防疫情再度肆虐及保安問題，這場默西賽德郡打吡、下場利物浦主場迎戰水晶宮，以及一些重要的倫敦打吡戰，或被安排在中立場舉行。此外，據報即使一支英超球隊只餘15個球員，仍需繼續出戰，而若聯賽最終被腰斬，各隊已有計平均得分定名次的共識。

羅渣士稱3月鬥屈福特前染疫

英超落實下月復賽，李斯特城領隊羅渣士卻在昨晚突然公布，自己於3月確診新型冠狀病毒肺炎，是繼已康復的阿仙奴領隊阿迪達之後，第二名證實曾染疫的英超主帥。47歲的羅渣士稱，原本於3月14日鬥屈福特，自己在領軍一周前病發，一度呼吸困難：「我亦失去味覺及嗅覺，一周後太太有同樣病徵，接受病毒檢測後齊齊確診。」