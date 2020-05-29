華拿失準 萊比錫主場續不勝 落後榜首拜仁9分 拿高斯文批麾下如校隊犯錯

RB萊比錫上場在德甲作客以5：0大破緬恩斯中，迪姆華拿取得今季個人第3次帽子戲法，卻在昨仗急轉直下，射門、助攻和關鍵傳送均欠奉外，又出現全隊中最多的4次失誤，更被拍攝到懷疑在場邊嘔吐，至79分鐘終退下火線。

比亞迪克建功 哈化保不敗

萊比錫此役於9分鐘先輸角球，呆若木雞的主隊守將烏柏美卡奴，讓哈化柏林中場馬高古積輕易後上射入。24分鐘，萊比錫藉高路斯達文頂入角球扳平，其後防拍檔侯斯頓保卻在63分鐘「兩黃一紅」。5分鐘後，哈化門將查斯甸撲出敵鋒柏德列舒希克射門，但他忙亂之間，將球撥入網令哈化再度落後。82分鐘，回防的萊比錫鋒將盧卡文犯天條，哈化前鋒比亞迪克操刀12碼一針見血，助球隊逼和2：2完場。

拿高斯文：失分咎由自取

萊比錫主帥拿高斯文賽後對後防極之不滿：「我們開賽後表現不錯，但因提防敵軍死球戰略時，犯下如校隊的錯誤而落後。每個人都不作為，只管站在原地，他（烏柏美卡奴）本可用腳解圍。這是己隊連續第2次在主場輸死球。這只能怪自己。」萊比錫復賽首戰只能在主場以1：1逼和弗賴堡，至今復賽3仗1勝2和，以28戰得55分續排第3，落後一哥拜仁慕尼黑及次席多蒙特9分和2分。近3仗2勝1和的哈化則以35分升上第10。

史浩克三連敗 連續10場不勝

此外，德甲重開後連敗兩陣的史浩克04再受打擊，他們雖由韋斯頓麥堅尼打開紀錄，兼且為球隊取得3仗以來首個入球，卻被杜塞爾多夫前鋒洛雲軒寧斯及簡倫卡拉文在63和68分鐘建功，以1：2反負。史浩克連續10場德甲不勝後得37分，已由去年11月的排名第3，跌至目前的第9。