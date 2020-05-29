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2020年5月29日星期五
大埔擬退出港超復賽 球員3月薪金「六折支付」 贊助商料7月提供資金
足總董事局復會6小時 下月與民政局議新計劃
將軍澳足球訓練中心重開 港足梯隊下周一展集訓
英超6‧17重燃戰火 曼城打頭陣迎廠兵
中超拒外援歸隊 恩哈路料留曼聯
國米為馬天尼斯開價9.4億
籃球名人堂典禮延至明年初
羽毛球東奧積分期明年1月重啟
電視精選
華拿失準 萊比錫主場續不勝 落後榜首拜仁9分 拿高斯文批麾下如校隊犯錯
復賽續不利主隊 3輪僅5軍奏捷
體壇快訊：西甲復賽周一周五照踢
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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大埔擬退出港超復賽 球員3月薪金「六折支付」 贊助商料7月提供資金
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