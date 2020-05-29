英超6‧17重燃戰火 曼城打頭陣迎廠兵

4人第3輪病毒測試呈陽性

英超20隊前日起一連兩日開會，據報各隊原則上同意下月17日復賽，意味只剩三周時間備戰。首日由曼城主場對阿仙奴，以及錫菲聯對阿士東維拉；其他賽事則暫定於19至21日上演，賽程仍待落實。英超自3月中煞停，至本月較早前經球員單獨練習後，亦恢復小組操練，至昨日進入復操計劃次階段，准許攔截等身體接觸。在停賽前，「一哥」利物浦領先25分，只差6分即奪隊史首個英超錦標，而般尼茅夫、阿士東維拉及諾域治則身處降班區。

至於本周初進行的第三輪病毒檢測，1008個樣本中共4例呈陽性，來自3間球會，將自我隔離7天。此4例未知是職員或球員，亦可能是首輪檢測呈陽性者，完成隔離後仍然呈陽性。第4輪病毒檢測同日展開，每隊名額由50人增至60人。

維拉主帥甸恩史密夫父染疫亡

此外，阿士東維拉主帥甸恩史密夫的父親，因感染新冠病毒病逝，享年79歲，球會發聲明致哀。部分英超球員仍未參與小組訓練，包括車路士中場尼高路簡迪及屈福特隊長迪尼，後者曾稱怕傳染5個月大的兒子，卻因此被網民詛咒他的兒子染疫，而他下周將歸隊。