大埔擬退出港超復賽 球員3月薪金「六折支付」 贊助商料7月提供資金

繼香港飛馬、標準流浪及佳聯元朗後，大埔落實退賽的話，復賽將僅餘6隊參加。此外，大埔若同時棄戰料下半年展開的亞協盃分組賽，或將面臨亞洲足協罰款。

傳主帥馮凱文請辭 稱有待公布

和富大埔上季歷史性港超封王，今季改由國內贊助商宏大環球贊助，但有指受疫情影響，贊助商周轉不靈，今年2月起拖欠球員薪金。雖會方上月底向榮譽主席蔡尚圻借用七位數字現金，以解燃眉之急，但最近再傳出球員的3月工資只能支付60%，還未能支薪予教練團，同時至少9至10名球員未獲留用，包括外援杜度及金玟基，借將中村祐人則轉投另一港超隊。

有球員就欠薪已去信足總求助，有知情人士批評，此事上球會高層及贊助商各有責任，忽視職球員生計，「球員一直在等，現在咁遲唔會落到班」。此外，據聞主教練馮凱文最近主動請辭，希望減輕球會負擔，以保住更多球員可留效，並不滿會方處理球員合約的手法。馮凱文接受查詢時僅稱：「一切有待球會公布。」

大埔元朗未來兩周決定下季去向

陳平向本報表示，主要贊助商最快7月才能提供資金，大埔很大機會未能參加復賽，「多數踢唔到，現在取不到贊助商資金支付球隊開支，未來兩日或去信足總申請退賽」。

至於大埔下季是否續戰港超，陳平僅稱「一切言之尚早」。足總主席貝鈞奇透露，會多給兩周時間予大埔及佳聯元朗，答覆是否報名參加來季港超。至於愉園昨宣布4名外援加維蘭、馬希卡歷、摩域治及拉高域將約滿後離隊。

足總否決下季增外援名額

就足總曾發信收集球會對來季港超增外援名額意見，貝鈞奇指，有球會擔心影響青訓發展，而他亦不見過去放寬外援名額，可吸引更多觀眾，為符合五年計劃做好青訓，以及亞洲賽外援及亞援限制「3+1」，董事局昨決議否決增外援名額。

記者：余瑋