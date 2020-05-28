拜仁打吡小勝蜂兵 八連霸在望 甘美治20碼笠射奠勝 跑13.7公里破紀錄

「蜜蜂兵團」多蒙特上半場佔主導，但射手艾寧夏蘭特開賽36秒的射門被謝路美保定護空門，杜根夏薩特亦食詐糊，後衛比薛斯基則曾在白界前擋走拜仁翼鋒基拿比的射門。甘美治在完半場前禁區頂笠射，主隊門將路文貝基拍到，但未能阻止拜仁的這個入球。球員生涯攻入第27球的甘美治，賽後稱是靈機一觸：「這是我的最佳入球，因為這相當關鍵，我們備戰時有談及過貝基的慣性企位，通常離球門較遠。」

半場領先1球的拜仁，再有保定及艾方素戴維斯連番阻截夏蘭特攻門，即使羅拔利雲度夫斯基射中柱，仍保1：0勝局，賽後擴大領先榜首優勢至7分，餘下6場只要贏出4場，便肯定在德甲連續八屆封王。

握7分優勢 餘下6輪贏4場即捧盃

甘美治在入球以外，全場跑動13.7公里，創下德甲在2013/14球季起有紀錄以來，拜仁球員的單場紀錄，他指是受多蒙特球員感染：「我們原本預期可輕易截得對方的長傳，但沒想到他們的逼搶，以至一些五五波也相當勇致。」甘美治昨仗有109次觸球，亦是拜仁參與球賽最多的球員，教練費歷克盛讚這名通天老倌：「他在防守中場位置統領了球賽，而且每次操練、比賽，他都付出百分百，我很滿意。」倒戈的多蒙特後衛曉姆斯亦說，甘美治的表現屬高水平，「數秒鐘可以決定勝負，就如甘美治的入球」。

左閘戴維斯零封夏蘭特獲讚

拜仁贏波功臣亦包括左閘艾方素戴維斯，他下半場瓦解夏蘭特半單刀機會，獲盧卡古在內的多名球壇名人讚好，隊友湯馬士梅拿更稱這名加拿大國腳「快如（卡通人物）嗶嗶鳥」，能在全速趕到、急煞、再偷走皮球；戴維斯則謙稱自己「經常失位，慶幸以速度補救。」