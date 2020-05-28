英超展次階段復操 准埋身接觸

撤銷練習時限

英國政府在本周初放寬封鎖政策，容許最多12人的身體接觸訓練。各隊隊長、領隊及球員公會代表，對會議內容沒有提出太多質疑，甚至有指「氣氛與上周截然不同」。次階段復操議案獲最少14隊贊成的大比數通過，《每日郵報》稱，訓練不再設75分鐘時限，球員可一同熱身，參與埋身防守練習，但仍禁11對11的模擬賽。官方聲明未有復賽時間表，僅稱「在安全情况下才會重開球季」。

意大利政府、足總及意甲賽會，則會在今日落實復賽細節，據報賽會已提出6月13日重開建議，先上演第25周4場補賽，7月26日煞科，之後一周舉行意大利盃4強及決賽。AC米蘭則公布前鋒伊巴謙莫域傷勢不如外界預期嚴重，只需養傷3周。

WTO勢阻沙特主權基金入主紐卡素

另外，英超紐卡素盛傳以3億鎊（約28.5億港元）賣盤，來自沙特阿拉伯的主權基金將會成為大股東。惟《衛報》報道，在下月中公開的世界貿易組織（WTO）判決書中，會裁定沙特在背後支持盜版企業beoutQ；130頁的報告已寄到英超賽會，後者會以此反對股權易手。