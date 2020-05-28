貝鈞奇否認足總違規 稱遭抹黑 展示文件稱招聘有紀錄 李本思履歷假屬誤解

足總去年初招聘年薪逾100萬港元的菁英發展教練，本報日前收到內部文件，指此次任命未經董事局及委員會審議，受聘者李本思應徵草根足球經理時，亦未符亞洲足協A級教練牌照要求。

認李本思受聘草根經理未獲A牌

貝鈞奇昨承認此事，但指雖然對方當時只有B級牌照，但擁碩士學位亦是考慮條件之一。貝鈞奇亦展示一份招聘報告，指由於涉及個人資料，未能公開細節，但強調招聘程序被詳細記錄。溫達倫補充，任命由時任主席梁孔德行使緊急決定權，再向董事局匯報。

由政府撥款的「五年策略計劃」原定今年3月屆滿，貝鈞奇指去年有圈內人以申請延長計劃為由，查閱足總文件，擅自取走李本思的履歷，而李本思當時已得知，多次向足總投訴，會方至今仍在調查。貝表示出於法律層面的考慮，不便透露涉事者身分，但被問及會否循法律途徑追究時，他回應「打官司未必有益」。

至於李本思被指向足總提交的履歷失實，溫達倫解釋在英國的足球學校，教練和教師工作時常結合，或令香港傳媒誤解李本思的過往工作，他認為足總在招聘一事沒過失。溫達倫表示曾要求李本思以書面回應，但李因私隱被外泄而拒絕，早前亦已離任。貝鈞奇則稱「是否真實不是由我查」，相信同事有嚴謹審查。

批放料者欠職業道德

貝鈞奇席間多次斥責「自己人」向傳媒放料，做法不負責任，而部分報道亦失實：「作為主席必須維護足總尊嚴，我會挺身而出，不怕抹黑。」他承認足總由公帑資助應受監察，但若有人認為足總程序失當，應向廉政公署舉報，而非將內部文件外泄。貝鈞奇指有人搞小圈子，其間表現激動多次拍枱，並展示一封署名「Philip」的信件，信中呼籲港超球會「群策群力，誓要足總服從」。此外，足總今午召開董事會，為疫情後首次。