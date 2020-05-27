泰臣復出「救贖昔我」 對手成謎 再吸金只為行善

泰臣自2005年高掛拳套，翌年亮相表演賽後，已有14年未踏擂台，直至上月底親證復出打慈善賽，潛在對手的消息隨即蜂擁而至。最多人期待的，要數他和美籍同胞荷利菲特的第三度對決。

否認再戰宿敵荷利菲特

泰臣雖曾在比賽咬傷對方耳朵，但二人早已冰釋前嫌，近月相繼宣布復出，令拳迷不禁期待夢幻對決重演。不過，泰臣本周初否認再戰宿敵：「不，但我保證名字會令大家驚訝；目前仍在商談，簽好合約便公布。」

同樣曾奪重量級金腰帶的48歲美籍拳星Shannon Briggs，上周一自稱和泰臣達成協議，但受邀者何止一人，亦不限拳擊界。前UFC輕重量級拳王奧提斯（Tito Ortiz）上周亦稱與泰臣較量，更在社交平台透露細節：「收費電視上的傳奇對決！有人打來問要否和泰臣交手，我一口答應。」拳擊和綜合格鬥（MMA）的跨界別大戰，難免令人想起2017年美韋達與麥佳格合演的「金錢之戰」，奧提斯揚言有信心收益翻倍。

冀籌款助無家者吸毒者

全球矚目，亦注定難掩悠悠之口，有人質疑泰臣是睇錢份上，他重申只為行善，盼幫助「曾經的自己」，即無家者和吸毒者：「不論收益多少，只會送到其他人手上；或許公司需要少許收入，但我個人絕不賺分文。」亦有拳評人潑冷水，指泰臣最好和同輩「老人」切磋，到時擂台踱步免生危險。

不過，泰臣近日分享訓練短片，教練指他的速度、拳重猶如廿多歲，而他上周六在摔角節目擔任頒獎嘉賓時，未知是否有意除衫「騷」肌肉，健碩身形搶盡風頭。他日前亦透露已減至109公斤，用行動證明復出並非純屬噱頭。

（體壇Heat Map）