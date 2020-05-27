萊比錫迎哈化續靠華拿 傳最快8月投利物浦 疫情影響遲未落實

RB萊比錫vs.哈化柏林 now670台、有線611/651台 明晨00：30直播

德甲5月16日戰火重燃，RB萊比錫當日主場失威，只藉尤素夫保臣建功以1：1逼和弗賴堡，周日則作客以5：0大破緬恩斯，取得近4場聯賽首勝，而該仗迪姆華拿則完成今季個人第3次帽子戲法，賽後獲教練拿高斯文稱讚：「他具足球天賦，不會只站在邊線，能伺機走入中路，而且有速度。這令他難以防範。」

名宿林拔看好紅軍華拿一拍即合

事實是多蒙特的蘇格蘭籍名宿林拔，日前已指快速的華拿，可與垂青他的利物浦一拍即合，又表示「兩者擁有同樣的DNA」。另外，德國足球專家凱格斯坦也堅稱，華拿距加盟「紅軍」的日子不遠，他說：「這類交易通常在4或5月宣布，這次會是8或9月。我認為成事機會很大。」他指出由於紅軍仍未清楚新冠病毒疫情會為英超帶來什麼影響，所以這宗交易遲遲未能一錘定音。華拿的買斷價為5200萬鎊（約5億港元），今季各項賽事上陣38次入30球，包括德甲上陣27次獨取24球，今晨賽前少拜仁慕尼黑箭頭羅拔利雲度夫斯基3球。

哈化復賽後當勇 誓當攔路虎

然而萊比錫明晨之戰有尤素夫保臣，因上仗觸傷右足踝韌帶無緣掛帥。與此同時，在停擺前連續3場不勝的客軍哈化柏林，自復賽後表現脫胎換骨，保持清白身之餘，共向賀芬咸和柏林聯派了7蛋，今晨賽前與拜仁、多蒙特及利華古遜同為兩連捷球隊，前鋒伊比斯域及馬菲奧斯根夏表現可圈可點，可予萊比錫一定考驗。

史浩克頹勢征杜塞爾多夫

至於頹勢畢現的史浩克04，同日作客護級分子杜塞爾多夫料難樂觀。客軍連負鄰會多蒙特及奧格斯堡兼「食白果」，門將紐布爾則料因盛傳將投拜仁而續被棄用。主隊復賽後連和兩仗，令近8場聯賽錄得1勝6和1負，有力穩中求勝。