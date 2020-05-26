民政局撥2500萬 外聘小組監察港協 議員促改善運動員遴選機制 赤字問題擇日再訊

審計署上月底公布第74號報告書，力陳港協多方面問題。港協義務秘書長王敏超、行政總監鄭國鴻、民政事務局長徐英偉等，昨以證人身分出席帳委會聆訊，港協會長霍震霆則缺席。徐英偉表示，港府將於2020/21年度起向港協額外撥備為期5年、每年500萬元的限時撥款，成立專責小組檢視港協及各總會的運作，具體細節待港協提交計劃書。

被質疑成效 王敏超：獨立專業人士領導

不過，廉政公署於2011年出版有關運動員遴選等《體育總會防貪錦囊》，審計報告指港協至今未落實，公民黨陳淑莊質疑再由港協主導組織專責小組，是否恰當及有效。王敏超稱小組由3名獨立專業人士義務領導，增撥的資助用作聘請轄下職員等，不會「自己督導自己」。

此外，審計報告亦着墨2018年亞運泳隊被指遴選不公，昨日聆訊大部分時間聚焦此事。當年有關注事件的民主黨林卓廷，重提報名時間最快的泳手未入選，鄭國鴻重申遴選準則中「最佳成績」指國際賽事名次，而非時間；而當年接獲3名游泳運動員提出覆檢，但沒收到最新名次資料，故維持原有名單。鄭表示日後會仔細記錄選拔及覆檢詳情，適時於網上發放。

回應最快泳手落選亞運 稱優先考慮名次

鄭提及體院精英運動員獎學金亦屬遴選參考，被追問運動員事前是否得知時，鄭表示港協的對口單位是各體育總會，故未直接向運動員公布，認為做法「公道」。

林卓廷對此嘩然，又促港協增加透明度，避免黑箱作業。而公民黨陳淑莊質疑港協未列明上訴機制，王敏超稱從未接獲上訴申請及召開上訴委員會，相信所有總會都知悉程序，但會研究補充上訴程序細節。

昨日聆訊未提及港協近年的財政赤字等，將擇日再訊。帳委會主席石禮謙提醒港協代表出席下次聆訊前，宜先熟讀相關文件。