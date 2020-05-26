多蒙特迎拜仁 德甲打吡鬥攻 同膺陣中最高效射手 夏蘭特首與羅拔仔交鋒

多蒙特vs.拜仁慕尼黑 無綫85台、now670台、有線611/651台 明晨00：30直播

德甲復賽後踢罷兩輪，爭取八連霸的拜仁慕尼黑連勝柏林聯及法蘭克福入7球失2球，多蒙特則在零失球下，共向史浩克04和禾夫斯堡派6蛋，狀態同樣毋庸置疑。拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基近兩仗各入一球，以27球在射手榜居首，以3球領前RB萊比錫射手迪姆華拿。惟今年初加盟多蒙特的19歲新星艾寧夏蘭特也不示弱，碰史浩克時貢獻入球助攻各一，連同之前效力薩爾斯堡在內，今季35戰入41球的數目，恰巧與「羅拔仔」相同，令這兩名場均入近1.2球的球星，無疑成為此役焦點。另值得留意的是，多蒙特翼鋒拉菲爾古里路過去兩仗入3球，威脅力或不比夏蘭特低。

拜仁前鋒湯馬士梅拿說：「這是關鍵的一星期。我們已明確定下在一周內連贏三場（包括周六迎戰杜塞爾多夫）的目標。己隊期待周二之戰。儘管多蒙特與我們一樣全速向前，但我希望展示球隊的強項，帶着微笑凱旋。」

梅拿冀一周過三關保榜首優勢

事實上，多蒙得雖在去年德超盃及去季聯賽，同在主場擊退拜仁，但德甲重開兩輪不利主隊（見另稿），而且去年11月初走馬上任的拜仁教練費歷克，第2場領軍亦能主場以4：0大破多蒙特。

利華迎狼堡 夏維斯續掛帥

軍情方面，多蒙特主帥法夫利在賽前暗示翼鋒查頓辛祖有望擔正攻堅，但倒戈的中堅曉姆斯觸傷筋腱，上陣成疑；拜仁則有中場堤亞高艾簡達拿鼠蹊受傷，隊友中堅謝路美保定則被撞傷腳部。

同日另一仗，利華古遜聯賽重開後首次主場作賽對「狼堡」禾夫斯堡，傳獲利物浦與巴塞隆拿垂青的主隊球員夏維斯，有望再由進攻中場的位置，連續第3場推前衝鋒陷陣。這名20歲新星之前兩仗各入2球，協助球隊連挫雲達不來梅及慕遜加柏，並趕過後者，以27戰得53分升上第4，只少第3位的RB萊比錫1分。