巴塞失耐性棄青訓 小將他鄉重生 拉瑪西亞步入夕陽

22歲的卡利斯佩雷斯，是「被巴塞遺棄事主大聯盟」的最新成員，今季初在美斯受傷時多次獲出場機會，但年初被外借至意甲的羅馬，季尾將正式轉會。切斷關係後，他亦暢所欲言：「人們都在說巴塞的青訓，但有時候他們會選擇動輒花費千百萬收購，對年輕球員沒有耐性，我到現在都不能理解。」

卡利斯佩雷斯：巴塞動輒高價收購

巴塞在2014年贏得首屆歐青聯冠軍，但當年主力艾達馬查奧爾、蒙尼亞艾哈達迪，都是在其他球隊打出名堂。2018年歐青聯冠軍成員，最少5人今季不是效力巴塞，貝迪斯借將卡利斯艾蘭拿、布拉加前鋒艾比雷斯均暗示，借用期後或外闖。

對拉瑪西亞虎視眈眈的，更不限於能提供穩定出場機會的中型班。阿仙奴當年便加工了法比加斯及比利連，前者曾獲巴塞回購；巴塞前帥哥迪奧拿亦在近年為曼城引入守將艾歷加西亞等人。而在去夏，17歲中場沙維西蒙斯及19歲後衛馬迪奧摩利，先後加盟巴黎聖日耳門及多蒙特。祖雲達斯在今年1月甚至出價820萬歐元（約6900萬港元），收購巴塞B隊射手艾利安祖馬基斯。16歲後衛Marc Jurado、Juan Larios、18歲的Xavier Mbuyamba，據報都已拒絕巴塞的合約，加盟曼聯等大球會。

青訓部門內訌削拉瑪西亞吸引力

拉瑪西亞吸引力降低的原因很多，亦包括青訓部門的內訌。去年10月，名宿域陀華迪斯上任U19教練僅3個月便離職，據報因與青訓總監兼前荷蘭籍隊友古華特，就陣式及球員的出場時間意見不合有關。

今季唯一令巴塞球迷欣喜的，或許是安素法迪崛起，成為恆常替補，但這足以挽回「新恩尼斯達」列基佩傑等新一代球員的信任嗎？