拜仁破法 打吡前壯行色 累積80球破德甲紀錄 梅拿平迪布尼最佳

多蒙特前晚以兩球淨勝實力分子禾夫斯堡，之後出場的拜仁還以顏色，憑哥列斯卡、湯馬士梅拿、羅拔利雲度夫斯基及艾方素戴維斯各入一球，以及對方守將軒迪列加末段的烏龍球，大勝有長谷部誠續約的法蘭克福5：2，在國家打吡前維持領前多蒙特4分的優勢；法蘭克福則以28分排在13位。拜仁在去年11月的首循環，作客以1：5慘負法蘭克福，此仗重振聲威，一傳一射的梅拿功不可沒。30歲的他今季27場交出17次助攻，追平奇雲迪布尼在2015年創下的同期紀錄，更有望在餘下7場，打破對方21次助攻的德甲單季紀錄。

梅拿誓挫蜂兵爭復賽三連勝

拜仁至今累積80球，亦打破德甲同期紀錄，費歷克帶隊的17場更已攻入55球。梅拿認為，球隊準備好惡戰次席的多蒙特：「這是關鍵的一星期，我們已訂下3場全勝的目標。閉門作賽不是問題，我們已列起陣勢，當然多蒙特亦已列起陣勢，但我們會帶錦標回慕尼黑。」

費歷克促改善死球

梅拿亦提及，敵衛軒迪列加下半場曾在3分鐘內兩次接應死球建功，一度追近比數，費歷克亦說：「我們贏到3：0之後放鬆了，法蘭克福非常擅長死球，我們要反思這個問題。」費歷克提到中場堤亞高艾簡達拿缺陣，是因為賽前肌肉受傷，未知能否趕及在國家打吡復出。多蒙特則表示隊長曉姆斯昨仗雖在半場被換出，但腳跟傷無大礙，料可倒戈拜仁。

華拿破個人最佳 萊比錫大勝升第3

RB萊比錫則可能在德國打吡中漁人得利，他們昨以5：0大勝緬恩斯，壓過利華古遜及慕遜加柏，重上第3，只落後多蒙特3分及拜仁7分。開紀錄的射手迪姆華拿更攻入今季第24球，突破3季前的個人最佳，續追趕27球的羅拔利雲度夫斯基。史浩克04同日未擺脫頹勢，主場0：3敗予奧格斯堡，聯賽9場不勝。