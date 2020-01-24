直立板破浪 鐵漢環港撐醫護 勉港人Stand Up 為籌款5日划畢180公里

文：黃頴恩

圖：楊柏賢

過去5日陰晴不斷，你我到室內躲避雷雨時，4名直立板好手未有退縮，以肉身面對暴雨烈日、急風巨浪。首天起步兩小時，他們已在港珠澳大橋遇上俗稱「打石湖」的強陣風，時速逾30米接近3號風球，浪高及胸，能見度剩200米，他們花半小時才找到岸邊暫避。資歷最深的前港將吳宇豐亦指是划板14年來，在港遇到的十大驚險事件，憶述時猶有餘悸：「那天目擊無數閃電近距離劈落海，晚飯時餐廳的燈閃了一下，我還錯覺是閃電。」天氣難似預期，試過暴雨變烈日中天，又有順風變大逆風，他們逐一熬過，由西北面的龍鼓灘，逆時針及至最東北的東平洲，昨午抵達西貢沙下的終點，完成180公里壯舉，登岸時甚為雀躍。

首天即遇「打石湖」 花半天登岸

這是4名大海男兒的自我挑戰，他們更冀以一己之長回饋香港，截至昨日在官方網站眾籌逾8萬元，計劃捐予本地醫療機構。擔任香港衝浪及直立板總會主席的吳宇豐，上月提出籌款計劃，原打算擔任軍師，最終上月在生日會上，難抵徒弟施壓被「拖落水」。計劃取名「Stand Up for HK」，來自直立板的英文Stand-up Paddle Board，盼勉勵大眾站起來面對疫情。團隊中最年輕的戴廣達，直言被醫護獻身抗疫感動，為此挑戰所作的準備，不比過往備戰大賽少。伍英麟聞言和應：「今次不是出一分力，是盡全力完成，想藉運動將正能量帶給港人。」

日均距離超世界賽兩倍 4將籌逾8萬元

平均每天36公里的距離，是世界賽最長途賽事的兩倍，平常一個月的訓練長度濃縮在5天內，他們曾一天划30公里備戰，隔天累得動彈不得，體能成為最大憂慮。挑戰期間，他們採用4人排成直線的「drafting」划法，而團隊T恤背上印着「堅持」二字，是他們划到懷疑人生時的動力來源，黎紀賢表示：「希望將這份堅持帶到其他層面，不論是抗疫還是生活。」或許萬變風浪間，隊友的身影是堅持的最大理由，亦是這次挑戰的意義。

（疫境體壇）