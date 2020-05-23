體壇快訊：美職隊聘史譚掌帥「點錯相」

FC首爾兩連勝升次席

FC首爾經過主場看台放吹氣公仔被罰款後，昨在韓職作客2：1反勝浦項制鐵，兩連勝後升上次席振士氣，後者則在今季首敗。今午續有3場韓職，水原藍翼上仗領先兩球下2：3反負蔚山現代，開季兩連敗，今續在主場對仁川聯爭首勝。

羽毛球世巡賽9月復賽

世界羽聯昨公布在9月1日重開世巡賽，首站為台北公開賽，其餘巡迴賽於8月11日復賽，包括香港公開賽在11月10至15日舉行，湯優盃訂於10月3日續於丹麥展開，奧運積分安排仍待落實。而世界桌球聯會在6月1日閉門開賽，首仗為非排名賽的冠軍聯賽。

港賽車名宿仇偉冠離世

上代香港賽車手仇偉冠昨日辭世，香港汽車會在社交網站致哀，讚揚他自1979年起服務該會逾半世紀。仇偉冠曾多次揚威澳門格蘭披治大賽車，被譽為香港賽車界開荒牛，亦有份提拔不少當代港將。

辛祖膺港超3月最佳

東方龍獅前鋒辛祖昨當選港超3月最有價值球員，得票率約三成，他從東方副主席游永強手中，領取港超復賽前最後一個獎項。這名33歲入籍兵季中加盟東方，在3月足總盃3仗入4球，領軍闖決賽。