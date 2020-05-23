拜仁迎法蘭克福乘勇雪恥 首循環慘敗後返正軌 解放羅拔仔抗蜂兵追趕

禾夫斯堡vs.多蒙特 now670台、有線611/651台 晚上21：30直播

拜仁慕尼黑vs.法蘭克福 now670台、有線611/651台 明晨00：30直播

去年11月初，謝路美保定9分鐘領紅，拜仁以1：5敗走法蘭克福，尼高高華翌日被革職。接手的費歷克用了1個月時間重整，由歐聯分組賽擊敗熱刺起計，在正式賽事至今保持15勝1和，歐洲球評均認為，一眾攻擊球員重拾走位自由，是拜仁由12輪前排第7，到現時重上榜首的關鍵。不過，在上周德甲重開一戰，拜仁僅憑兩次死球擊敗柏林聯，費歷克認為進攻上支援不足：「利雲度夫斯基沒錯傷癒，亦已重拾狀態，但球隊做得不夠好，未能助他參與更多攻勢。」

紐亞留隊冀主場戰歐聯決賽

拜仁門將隊長紐亞則在本周與球會續約至2023年，稱決定是因為球會前途光明，亦想再一次在主場踢歐聯決賽：「2022年的歐聯決賽在慕尼黑上演，那是我們全隊夢寐以求的，而我們有能力達到這個目標。」紐亞加盟的首季，拜仁殺入2011/12球季的歐聯決賽，但當年在安聯球場不敵車路士飲恨。

法蘭克福戰績平平放眼下季

另邊廂的法蘭克福，今季除了曾痛擊拜仁，以及殺入德國盃4強，將在下月9日第三次與拜仁交手之外，全季基本無甚看點，四連敗下暫排德甲第13位。這支上屆歐霸4強分子已為下季組軍，球會總監曉布拿稱，已準備好與新星鐮田大地及隊長長谷部誠續約，疫情亦令另一主力菲臘高斯迪離隊的機會降低。

多蒙特留力國家打吡勢輪換

拜仁在3日後將與多蒙特合演國家打吡兼榜首戰，因此兩隊本周最好是速戰速決，善用5個換人名額留力。多蒙特今晚將作客禾夫斯堡，賽前有翼鋒基奧雲尼雷拿及中場安利簡恩傷癒，但主隊聯賽近7場不敗，亦在爭逐最後一個下季歐霸資格。「蜜蜂兵」右後衛阿舒拉夫則據報拒轉投國際米蘭，料季尾外借完畢後返回皇家馬德里。另外，力爭前四的慕遜加柏與利華古遜，今晚亦會對撼。

（德甲消息）