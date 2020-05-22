首都打吡征哈化 柏林聯圖再揚威 首對壘30周年 閉門再續東西德情仇

哈化柏林vs.柏林聯 now671台、有線612/652台 明晨02：30直播

德甲明晨上演獨腳戲，由哈化柏林迎戰柏林聯演首都打吡，兩軍目前分列11、12位，雖與爭冠及護級關係不大，但雙方僅1分差距下，是役無疑為同市一哥之爭。哈化主帥拉巴迪亞表示：「雖然球迷不能進場，但打吡的氣氛不會減退，期望這仗可振奮大家士氣。」

親密慶祝捱批 哈化主帥:已檢討

至於上仗該隊後衛保耶達在慶祝入球後親吻隊友，違反賽會社交隔離建議捱批，拉巴迪亞坦言已檢討，日後會更注意有關措施，麾下將盡量避免親密接觸。

適逢兩軍首次交手30周年，今季以首支前東德球會身分升上德甲的「升班馬」柏林聯，主帥費斯查賽前表示：「首循環的勝利對我們意義重大，我深信己隊與對方如今的實力已不相伯仲，我保證麾下是役亦以3分為目標。」

事實上，哈化柏林與柏林聯在兩德於1990年10月正式統一前夕，才於友賽首次對碰，當時兩軍安排在雙方主場各踢一場，最終雙方同樣在各自主場以2：1小勝，而今季首循環的對碰，是兩軍歷來首次於正式賽事交手。

軍情方面，主隊除了有因在早前檢測時違禁令被罰的翼鋒沙洛文卡勞續停賽外，中堅列卻克亦因膝傷避戰，料佐敦多魯拿加夏續頂替其位置，伙保耶達鎮守中路。客軍則有中堅舒洛達碧克累計黃牌滿額需停賽，料停賽期滿的馬雲費特列治，將伙蘇保迪及科利安胡比拿續踢3中堅抗敵。

德丙凱沙羅頓3將疑染疫

另外，現處德丙的前德甲勁旅凱沙羅頓，昨證實陣中有3名球員懷疑感染新冠病毒，需在日內接受進一步檢測，目前暫停全隊或小組訓練，由於德丙計劃在本月30日復賽，這次事件或影響原定安排。

（德甲消息）