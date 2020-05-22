利物浦復操 高普:若擔心可缺席 心情如開學日 冀復戰前踢熱身賽

英超因疫情停擺逾兩個月，各隊球員經上周單獨練習後，已陸續展開小組訓練。榜首利物浦周三開始集訓，其間按賽會規定，小組不可多於5名球員一起練習，每名球員的訓練不能超過75分鐘，以及需要保持社交距離。52歲的「紅軍」主帥高普說：「我這天比平日早了起牀，我知道這是我的第一天。感覺像是開學日，就像46年前一樣。我再次穿上制服，覺得有點似警察。最後，為了正確原因，為了練習。」

承諾不懲罰 「生命更重要」

高普為能再見到麾下，以及他們全都精神和體態良好而高興。他說：「球員有合約在身，在我知會下，就需來到這裏，但若自覺不安全，便可離開。沒有限制，沒有懲罰，什麼都沒有。這是他們自己的決定，我們100%尊重。我不會置任何人於危險中。大家都愛足球，它是我們的工作，可是沒有什麼比生命更重要。」他又形容目前像是季前，卻不知距離開季時間有多長，「球隊肯定沒有熱身賽和友賽。或者我們可在被允許的情况下，自行組織比賽，但始終有別於往常的季前」。英超計劃於6月12日復賽，但近期再現變數，料需押後至6月19日或26日才可重開。

另外，紅軍攻擊手沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴都出席首個小組訓練，所不同的是，兩人都因留家抗疫期間多了頭髮，而曾效力紅軍的般尼茅夫翼鋒佐敦艾比則被揭發，繼日前熱刺後衛奧里亞後，同因出外理髮違返當地隔離令。

紅軍沿用原贊助商球衣至季尾

紅軍暫於英超領前次席曼城25分，餘下9輪比賽多取6分便可首次封王。紅軍已與來季球衣贊助商Nike達成協議，若獲冠軍，球隊仍會穿上現贊助商New Balance的球衣領獎，意味原有球衣將穿至季尾。另據英國《太陽報》報道，由於New Balance贊助的紅軍合約至本月31日便屆滿，所以這段期間，這些球衣和周邊產品會以三折出售清貨。Nike的紅軍贊助在6月1日開始生效，每年贊助費為7000萬鎊（約6.6億港元）。