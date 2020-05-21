夏季甲子園74年來首取消 黃金海岸馬拉松齊叫停 港將失福地

日本高中棒球聯盟昨召開網上會議，決定取消原定8月10日展開的夏季甲子園，為此棒球界盛事105年來第三度取消。1918年，賽事因米價暴漲引發的騷亂叫停，又於二戰期間停辦，1946年重啟後74年從未間斷，連同今年3月春季甲子園取消，是歷來首次由主辦方連續取消兩項賽事。

主要棒球賽暫停恐失48.4億

夏甲上周盛傳無法舉行，有前球員號召網上聯署反對，宣布取消前逾萬人響應。賽事告吹，大會形容是痛苦決定，但礙於球員在比賽期間長時間集宿，無法避免病毒傳播風險。夏甲屬日本體壇盛事，深受民眾歡迎，關西大學經濟學教授宮本勝浩評估，停辦夏甲帶來逾672億日圓經濟損失，為各項業餘賽事中最高，並表示：「高中球員失去人生最大的希望，代價遠超於停賽。」

港跑手黃芷銦失訓練目標

此外，原定7月4至5日的澳洲黃金海岸馬拉松亦告吹，為賽事舉辦41年來首次。當地實施多項防疫政策，包括限制10人以上的室外聚會，政策上周五延長至8月17日，意味黃金海岸馬拉松鐵定無法如期上演。賽會透露7月改為舉辦虛擬跑步賽，將直接聯絡參賽者安排退款，並擬定明年7月3至4日舉行下屆賽事。

今年初多項長跑賽相繼取消，打亂港將部署，25歲新星黃芷銦上月曾表示，以黃金海岸馬拉松為訓練目標。她昨形容屬意料之內，對今年復賽存疑：「暫未再有比賽計劃，最近一個確定會出戰的，已是明年1月渣打香港馬拉松。」

黃金海岸馬拉松因賽道平坦深受歡迎，近年成為港將福地，「長跑天后」姚潔貞上屆以2小時34分07秒寫下香港女子全馬紀錄，小將謝俊賢及黃卓寧亦雙雙打破男、女子半馬港青紀錄。