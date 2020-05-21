英超6職球員確診 屈福特1球員2職員中招 傳眾將拒復操

英超首輪病毒測試覆蓋諾域治以外的19隊共748人，最終有3隊共6人確診。賽會未公布相關人士身分，但般尼承認助教伊恩禾安染疫，屈福特亦指出隊中有1名球員及兩名職員受感染，馬里亞柏則到昨晚證實自己染疫。

屈福特隊長迪尼早前以家人健康為由拒回訓練場復操，球會公布有職球員確診後，《The Athletic》報道有更多球員不願歸隊，勢打擊這支英超尾四球隊備戰情况。

錫菲聯領隊為確診率低鼓舞

儘管職球員確診率達0.8%，較德甲的結果略高，但在《天空體育》的節目中，錫菲聯領隊基斯韋達認為：「檢查非常透切，現時跡象令人鼓舞，是回復全套操練的一小步。」韋達補充球員一直保持基本體能，復操到比賽的時間可較季前集訓短，與紐卡素領隊布魯士要求完整6周訓練的意見相反。

利物浦昨日亦回到基地，分成不同小組復操。領隊高普認為，現時復操沒有問題：「以我們所知，保持社交距離，每周繼續檢測病毒，球員就會相當安全。德國已展示了成功例子，雖然有過確診案例，但5個星期訓練後，已經重開德甲。」然而，紐卡素後衛丹尼路斯認為，現階段復操未有保證，球員仍是白老鼠。

羅馬AC米蘭本周回復小組訓練

至於在意大利，各隊已在月初復操至今，體育部長史巴達科拉表示本月28日將再開會，「決定意甲是否復賽及何時復賽」，足總及賽會則會決定今季需完成餘下13輪，還是改用季後賽。他又宣布通過小組訓練指引，羅馬、AC米蘭等都會在本周開始訓練。《共和報》及《米蘭體育報》指當局最終在指引讓步，捨棄一人確診，全隊停練的指令，職球員亦可以使用個人交通公具出入基地，取代隔離營的模式。

西甲球員已在本周開始有身體接觸的10人小組訓練，皇家馬德里主帥施丹亦自逾兩個月來，首次回答提問：「停練60日後，我們很高興重投訓練，球員狀態不錯。球季還有11場，我們想贏得聯賽冠軍，這是我們的DNA。」皇馬落後榜首巴塞隆拿兩分，而西甲預計最快於6月12日復賽，賽會主席泰巴斯提出應重設周一比賽檔期。