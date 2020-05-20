德甲復賽獨欠科隆羊 球場禁動物 軒尼士12年後再避席

德甲為復賽訂下多項防疫措施，科隆吉祥物軒尼士亦被禁入場。多年來，山羊的缺席次數屈指可數，對上一次是2008年軒尼士七世患關節炎，但因疫情被禁亦非首次，2000/01球季牠曾因口蹄疾病被拒入場。科隆本無羊，牠的來歷追溯至1950年，一家馬戲團將流浪山羊贈予成軍兩年的科隆，球會以球星兼後來的主帥韋斯韋拿（Hennes Weisweiler）命名，自此成為吉祥物。70年來牠見證「山羊軍團」興衰，包括1963/64球季贏得首屆德甲，以及近廿多年成為「升降機」，五度降至乙組，上季再以德乙冠軍姿態重返頂級聯賽。

專人照料 地位勝球員

山羊的地位從會徽可見一斑，科隆初期使用地標科隆大教堂，直至1973年改用山羊「騎」在教堂上的設計。軒尼士在球會地位崇高，名宿洛特拿（Dirk Lottner）曾嘆全隊共用3名隊醫，不及山羊有專屬獸醫。2015年，前鋒安東尼烏查射破法蘭克福大門後，興奮抓住羊角慶祝，令軒尼士八世受驚，最終他要在社交平台道歉，再帶蘿蔔到動物園謝罪。

動物園財困 拍賣與羊視像機會

現任吉祥物軒尼士九世居於科隆動物園，特設「HennesCam」不時網上直播生活。動物園近日面臨財困，球會拍賣和軒尼士視像見面15分鐘，昨日叫價至200歐元（約1700港元），成為牠被禁入場的另類任務。德甲亦有球隊以動物作吉祥物，法蘭克福就用上真老鷹Attila，但由於飼養員患糖尿病，屬疫情高危人士，因此Attila在3月德甲未煞停時已被禁，和軒尼士齊齊停工。

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