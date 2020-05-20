奧杜爾涉姦後未復操 多隊未齊人 英超9隊返訓練場 阿迪達染疫後首露面

英超20隊昨起容許最多5人參與無身體接觸的小組操練，賽會亦安排檢察人員到各隊基地巡視，確保球隊遵守操練指引，杜絕「偷雞」得益。由於球員需在遵守隔離令下，連續兩次病毒測試呈陰性才可返回訓練場。早前被捕的赫臣奧杜爾，雖然在昨晨獲准保釋，隨即到車路士基地作新冠病毒測試，但由於案件意味他曾違反隔離令，令前一次測試作廢。

賽會派員巡視防違規

《每日電訊報》引述會方消息指，這名19歲英格蘭隊翼鋒將要繼續家居隔離一星期，更要完成多一至兩次測試，而儘管車路士未有評論其性侵醜聞，但估計在6月中需回警署報到的赫臣奧杜爾，難逃因違反隔離令而被球會判罰。

李斯特城、錫菲聯、狼隊等最少9隊，均開始傳球等技術訓練。利物浦及熱刺等則據報未處理好復操相關文件，要今日才可加入復操行列，佐敦軒達臣、艾利臣比加、維頓漢等都被捕捉到進出球場，完成最後一課單人操練，早前確診新型冠狀病毒肺炎的阿仙奴主帥阿迪達，亦現身訓練場，是他在疫情爆發後首次公開露面。曼聯借將恩哈路亦會繼續訓練，儘管《英國廣播公司》（BBC）引述消息，指他會在復賽前返回中超球隊上海申花。

球會開放團體操練準備復賽，但繼續要與球員角力。屈福特隊長迪尼重申，在家人健康為首要考慮下，暫時不會歸隊復操，又披露在上周英超與會的提問未獲答覆：「我的兒子只有5個月大，曾經試過呼吸困難。我不知道他們怎樣確保復賽方案可行，他們也無法回答我的疑問。既然如此，為什麼我要冒這個風險？」球隊主帥皮雅臣則接受部分球員不會在本周報到。

曼城歐戰禁賽令上訴下月審訊

另一方面，英國落實入境需隔離14日的措施，令多項國際及洲際體育比賽受影響，其中歐聯將在8月先完成16強次回合賽事，曼城迎戰皇家馬德里一仗，或需在英國境外覓地作賽，出戰歐霸的曼聯及狼隊亦會面對失去主場的困境。另外，國際體育仲裁法庭（CAS）公布，曼城被罰歐戰禁賽兩年的上訴案，將在下月8至10日審訊。