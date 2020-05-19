羅拔仔復賽建功 拜仁挫柏林聯凱旋 連續5季至少入40球 看齊美斯C朗

湯馬士梅拿於17分鐘為拜仁慕尼黑打開紀錄，但經視像裁判（VAR）檢視後，判他越位在先「食詐糊」。40分鐘，拜仁中場哥列斯卡博得12碼，羅拔利雲度夫斯基一針見血。80分鐘，拜仁中場甘美治助攻守將班捷文柏華特頂入，後者事後與隊友擁抱，賽後被批評未有保持距離。拜仁最終以2：0勝出凱旋，賽後續居榜首，領前次席多蒙特4分。拜仁下場聯賽在周六主場迎戰法蘭克福。

梅拿不習慣閉門：如踢老人足球

31歲的「羅拔仔」自2月尾的歐聯16強首回合作客挫車路士後，再次為拜仁建功，令這波蘭國腳連續5個球季，在各項賽事獨取40球，睇齊C朗和美斯，而26個德甲入球，暫只少拉素箭頭恩莫比尼1球，在餘下8輪比賽下，羅拔仔只要多入5球，便可刷新個人單季聯賽入球紀錄，甚至可繼1972年的拜仁名宿梅拿後，成為首個榮膺金靴獎得主的德甲球員。

湯馬士梅拿坦言不太習慣閉門作賽：「我覺得氣氛有點像在踢老人足球。晚上7時在泛光燈下比賽。可是當足球開始滾動後，我們全都集中精神。」門將紐亞亦說：「失去球迷和嘈雜聲，令每分鐘都十分漫長。不過，比賽是關乎態度和動力的。」

哈化後衛稱予隊友指示非親吻慶祝

昨仗有主帥因岳父離世奔喪無緣領軍的柏林聯，賽後續得30分，今晨雲達不來梅迎戰利華古遜前排第12位，多降班區域尾三的杜塞爾多夫7分。

另外，哈化柏林日前對賀芬咸破門後，守將保耶達被拍攝疑親吻隊友中場馬高古積慶祝，他昨在社交網站Instagram澄清道：「那不是一個吻，亦非慶祝，而是我在給予馬高古積一個關於死球處理的指示。我為將我雙手放在他的臉上道歉。在目前情况下，我們一定要小心翼翼。」