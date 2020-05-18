球壇軍人逐個捉 孫興慜退伍抵英謀復操 高巴拿曾上戰場殺敵

疫情令英超自3月初停擺，27歲的孫興慜趁這時段返韓服兵役3周，約在10日前結業。他在上周啟程返英，只要通過新冠病毒檢測，便符合英超聯賽和政府的規定，不需隔離，可向熱刺報到及開始單獨訓練，約1周後便可與隊友練習，為計劃6月12日重燃戰火的英超做好準備。

孫興慜軍訓成績優異，射擊訓練及心理評估同得滿分，被評選為5個優秀訓練兵之一，教官甚至稱讚他「訓練期間渴望變得更強」，料經軍訓磨練後，生理和心理俱獲裨益，有助回復手部受傷前的佳態。他兩年前因助韓國隊在亞運封王後，獲免除為期兩年的兵役。

尼維特服役時期效軍人球隊

不少球壇名宿亦像孫興慜般曾為國服兵役，當中有匈牙利球王普斯卡斯、前蘇聯隊門將耶辛、法籍的簡東拿及捷克籍的尼維特。尼維特初出道時，需為由國家軍隊擁有的布拉格杜克拉上陣，為國家提供另類服務，而馬甸尼、文仙尼、維埃里、簡拿華路及迪比亞路等，均曾代表意大利隊出戰世界軍人盃比賽。

沙拿獲豁免兵役 曾上軍事課程

津巴布韋名宿門將高巴拿，則曾憶述參戰1970年代的國家內戰。他當年投身羅德西亞軍隊對抗津巴布韋國聯，便有着殺人回憶：「戰場上不是你死就是我亡，周圍都是屍體，我的首個反應是作嘔。」他又承認「因殺許多人，所以仍生存」。至於避過兵役的利物浦後輩穆罕默德沙拿，年少時曾參與軍事課程，2014年效力車路士時，他被埃及高等教育部長取消了其教育計劃，或被迫服兵役3年，其後總理介入，終獲豁免。