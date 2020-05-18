疫境復賽 德甲掀賽事新常態 親吻慶祝惹爭議 閉門盡錄球員粗言

德甲在前晚重開，單在德國本土已有超過610萬人收看直播，收費頻道的用戶更較球季暫停前增長逾一倍。部分球迷見證哈化柏林大勝賀芬咸3：0，助新帥拿巴迪亞「地標」取勝，但在開紀錄的一球，後衛保耶達捉住中場馬高古積，親吻他的臉頰。這一幕被指違反社交距離限制，但德國職業足球聯會（DFL）表示相關指引只屬建議，不一定會處罰。

收視倍增 場內社交限制只屬建議

拿巴迪亞亦說：「希望其他人也會明白，我們全隊過去6次病毒檢測都呈陰性，最近一次是昨（前）日。情感是足球的一部分，不然就不要比賽了。」現效土超加拉塔沙雷的哥倫比亞隊前鋒法卡奧，則覺得指引作用不大：「比賽時一直有身體接觸，為何DFL要限制慶祝時擁抱？」

此外，閉門作賽令球場收音更清楚。在魯爾區打吡中，史浩克04後衛圖迪保被捉到以粗言穢語，挑釁多蒙特前鋒艾寧夏蘭特，後者隨即以入球回敬。「蜜蜂兵」最終大勝4：0，會方原本計劃賽後以通訊軟件開設虛擬派對，讓梅開二度的拉菲爾古里路等球員，與球迷隔空慶祝。惟據報有非該隊球迷「闖入」，並出言侮辱，令會方取消活動。

慕軍挫法蘭克福升第3

德甲在昨日亦有兩場賽事，慕遜加柏開賽僅36秒便由柏利亞建功，加上馬古斯杜林及賓斯拜尼的入球，作客以3：1擊敗法蘭克福，趕過前晚和波失分的RB萊比錫，升上第3。沿用歇冬後三後衛陣式的緬恩斯，作客科隆曾落後兩球下，最終逼和對手2：2。一連兩日完成7場比賽，只有7隊盡用新例下的5個換人名額，哈化柏林及慕遜加柏的第5個調動亦只出現在補時。