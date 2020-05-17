雨過天晴 李振豪牽摯愛走下去 住院51天戰勝病毒 年底完婚再衝奧

3月15日，疫情在歐洲大爆發，空手道超級聯賽延期了，李振豪隨隊從法國返抵香港。結束近一個月征途，李振豪預備小驚喜，一邊騙說留歐訓練，一邊來到未婚妻EYan家門前，賺得兩小時短聚時光。本來的驚喜，很快成為驚嚇，兩天之後，李振豪確診新冠病毒肺炎，人稱「豪B」的他成為172號病人，EYan一家隨即被送到隔離營，嚇怕身處醫院的他：「我確診的同一天，EYan亦因喉嚨不適，被送到隔離病房，所以在醫院頭幾天，即使病徵開始出現，但最痛苦其實是等待她的病毒檢測結果。」

歐洲集訓染疫 成港第172號病人

不幸中的大幸，是李振豪最初病徵雖未湧至，但到未婚妻家中，幾乎全程戴上口罩，亦做足消毒步驟。數天後，EYan與家人病毒檢測陰性，直至她們獲准離開隔離營，「豪B」才鬆一口氣。接下來，就是與病毒的漫長搏鬥，最早確診，最遲出院，他的心靈雞湯，就是家姐送來愛心飯盒，還有EYan的打氣紙條。面對病毒測試結果，一次又一次的失望，令硬淨的他亦承認曾經氣餒：「不斷陽性、陰性，但病徵早已全部消退。大概到了第20天，醫生拿着紙仔來宣判，我聽到陽性時忍不住大嗌一聲，跳下病牀狂做掌上壓。」

運動員的發泄方式，大抵都是流汗，他洗個澡，就冷靜下來。這是他首次情緒失控，也是唯一一次，之後腦海叮一聲，想通了：「那刻我好嬲自己，感覺像輸了心理戰。身體輸了一次給病毒，我不想再輸多一次。之前我對時間零觀念，數不到星期幾，但這次過後決定不再頹廢。」他每天寫下日程，在病房也堅持運動，最經典一次，是在狹窄病牀邊來回跑，2000次轉身，跑足5公里。就這樣等到5月6日，李振豪獲護士送上好消息，糞便樣本終於連續兩次呈陰性，高呼一聲「Yes」後興奮出院。

練體能為肌肉痠痛「感恩」

站在陽光底下受訪，他全程緊握EYan的手，呼吸着新鮮空氣，笑容比以往更燦爛：「我曾經說過，這是一場小戰役，原來我看輕了，更正確地說，是一次影響人生的重要戰役，讓我真正捉摸何謂活在當下。現在重新感受到溫度，更感恩生命。」

有說部分新冠病毒肺炎患者「肺部有花」，李振豪透露最初有同樣情况，但很快回復正常，出院後鋪路回到香港體育學院，本周體測過後就重返訓練場。停練兩個月，他早有心理準備，狀態或會打回原形：「有些人因疫情失去工作，甚至失去家人，我能夠再次訓練，已經足夠感恩。早幾天自己訓練，體能差如普通人，練一陣就全身痛，但這樣也不錯吖，能夠感受痠痛的感覺，都值得開心。」

自幼渴望的奧運夢，依舊是李振豪的目標，無奈終極外圍賽重開無期，東京奧運也延至明夏。他的心思除了訓練，就在未婚妻之上。兩口子計劃在年底完婚，經歷生死後，「豪B」再說一句「感恩」：「真的很多謝EYan，還有我們的家人，最初我感到內疚，好像累了她們入隔離營，但她們都說『傻啦，一家人』。她多年來無條件支持我，很不容易。婚禮會否受影響都是未知數，但我們認定了對方，接下來的日子，就一起健康和開心地度過。」