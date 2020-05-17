德甲閉門復賽 多蒙特炒史浩克 夏蘭特打吡取重開後首球 為防疫拒埋身慶祝

德甲於3月中跟隨各地體壇賽事暫停，但疫情相對大部分歐美國家輕微，最終成為首個重開的主流聯賽。各隊需嚴守衛生指引，如比賽用球在半場需要消毒。多蒙特亦將兩軍後備球員的座椅搬上看台，保持社交距離。電視台賽前訪問各隊教練時，只能架設長咪收音。RB萊比錫球員戴上口罩熱身，但有球迷未有理會當局呼籲，聚集在球場外。

蜂兵締54年來打吡最大勝仗

回說比賽，多蒙特在賽前先後有翼鋒查頓辛祖及基奧雲尼雷拿受傷，要由杜根夏薩特正選上陣。後者於28分鐘右路突破傳中，助艾寧夏蘭特射入今年1月加盟以來，10場聯賽第10個入球，亦是德甲復賽第一球。夏蘭特慶祝入球時，跟隊友沒有埋身接觸。多蒙特完半場前把握史浩克門將舒曉拔解圍失誤，由拉菲爾古里路拉開紀錄。換邊後，杜根夏薩特與古里路接連單刀破網，終助多蒙特以4：0，取得自1966年11月以來在打吡中最大勝仗。

德甲排除萬難復賽，令當地球圈鬆一口氣，但多蒙特執行總監華斯基說：「我們再次與所有員工一起運作球會，但壓力相當大。或要到球迷可重新入場，所有事回復最初，真正的喜悅才會降臨。」

萊比錫三連和 哈化換帥首戰奏凱

在其餘同時間的比賽，半場落後一球的萊比錫，最終憑尤素夫保臣的入球，加上客軍弗賴堡在補時階段食詐糊而逼和1：1，於聯賽三連和，暫落後拜仁5分。哈化柏林則在下半場16分鐘內連入3球，大勝賀芬咸3：0，停賽期間接手球隊的新帥拿巴迪亞「地標」報捷。

德乙較德甲早兩個半小時開賽，效力基爾的韓國隊中場李在城開賽僅3分鐘，射入西歐職業球圈逾兩個月來首個入球，但球隊作客被雷根斯堡逼和2：2。